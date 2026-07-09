A Mbappé le preguntan si le dolió eliminar a su amigo Hakimi del Mundial y su reacción sorprende: “Acá no hay...”

Francia se convirtió en la primera selección clasificada a las semifinales del Mundial 2026, luego de vencer este jueves por 2-0 a Marruecos en el duelo de los cuartos de final que se disputó en Boston, Estados Unidos.

Más allá de la clasificación de los galos, el partido tuvo un significado especial para Kylian Mbappé, quien tuvo que enfrentar y despedir de la Copa del Mundo a uno de sus amigos más cercanos en el fútbol: el capitán marroquí Achraf Hakimi.

Tras el pitazo final, el astro francés fue consultado por la imagen de su amigo visiblemente afectado por la eliminación, aunque sorprendió con su respuesta.

“¿Fue difícil ver a Hakimi triste al final del partido? No, va a ser más difícil cuando lo vea en el vestuario porque ahí volvemos a ser humanos, volvemos a ser amigos", declaró.

“Pero acá no, no hay emociones. Estoy acá para ganar y él también estaba acá para ganar. Pero seguro que cuando lo vuelva a ver en el vestuario, me va a generar algo porque es un amigo muy cercano para mí. Pero acá en la cancha no, acá no hay sentimientos", agregó.

Además, Mbappé llevó tranquilidad por el golpe que recibió en el tobillo y que lo obligó a abandonar el campo de juego. “Estoy bien, recibió un golpe en el tobillo, pero estoy bien. En ese momento, creo que Matita estaba mejor que yo para jugar los últimos quince minutos y entró muy bien, incluso pudo haber marcado, así que es positivo”, aseguró.