Alerta Ambiental en la RM viernes 10 de julio: restricción vehicular para autos con y sin sello verde, camiones y motos

La Delegación Presidencial de la Región Metropolitana decretó Alerta Ambiental para este viernes 10 de julio debido a la acumulación de contaminantes y a las condiciones atmosféricas previstas para la cuenca de Santiago.

La medida busca resguardar la salud de la población y reducir las emisiones durante la jornada.

Entre las principales restricciones, los automóviles con sello verde con patentes terminadas en 6 y 7 no podrán circular en la provincia de Santiago, San Bernardo y Puente Alto.

En tanto, los vehículos sin sello verde con dígitos 2, 3, 4 y 5 tendrán restricción fuera del anillo Américo Vespucio.

Detalles de las restricciones

La medida también regirá para las motocicletas con patentes terminadas en 6 y 7 y para los vehículos de carga sin sello verde, incluidas camionetas, con placas finalizadas en 2, 3, 4 y 5 al interior del anillo Américo Vespucio.

Asimismo, continúa la prohibición de utilizar calefactores a leña y otros derivados de la madera, salvo los equipos a pellets, además de las quemas agrícolas en toda la Región Metropolitana.

En el ámbito escolar, el Ministerio de Educación recomendó mantener las clases de Educación Física, pero reduciendo la intensidad de las actividades y privilegiando su realización bajo techo.