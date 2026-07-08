Fran Maira se lanza sin filtro contra famoso chileno: “Hue... feo, fome e infiel” y “¿qué has logrado en la pu... vida?"

Fran Maira realizó un duro descargo en redes sociales, donde apuntó sin filtro contra un conocido rostro chileno y lanzó una serie de descalificaciones que rápidamente se viralizaron.

La cantante urbana reaccionó luego de que en ¿Volverías con tu ex? 2 se comentara su vínculo con Austin Palao, quien aseguró que nunca mantuvo una relación formal con ella.

Durante un live, Maira evitó nombrarlo al comienzo, aunque luego sus dichos fueron relacionados con Nicolás Solabarrieta, quien habría respaldado la versión entregada por Austin en el reality de Mega.

“Me cae como el pi... no le quiero dar pantalla. Al ex de la rata, pero no voy a decir su nombre porque no le quiero dar pantalla a ese hue... feo, fome, infiel. Te juro que me da un asco ese hue...”, lanzó. “Yo dije: ‘Flavia’ no, por favor. no te metas ahí”.

En confianza, la mujer continuó con una crítica aún más dura y cuestionó la actitud del exfutbolista. “Me cae mal, es un soberbio, se jura la raja ¿qué has logrado en la pu... vida? Me carga esa hue... cuando la gente se cree el pi... y no es nada”, afirmó.

Pero Solabarrieta no fue el único blanco de sus descargos. Maira también apuntó contra Valentina “La Guarén” Torres, con quien mantuvo una cercana amistad antes de distanciarse.

La cantante incluso le dedicó públicamente su canción Desleales. “Dedico mi canción a todas esas amigas desleales... A una rata inmunda, famosa. No es Mickey Mouse”, dijo.

Luego agregó que, tras salir del reality, se sintió decepcionada por la actitud de su examiga. “Cuando salió del reality nunca más me habló y me hizo la desconocida”, aseguró.

Finalmente, remató con otra frase que no pasó inadvertida: “Es una mosquita muerta que finge un personaje, mientras yo soy lo que soy”.