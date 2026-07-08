Encuentran cadáver de hombre junto a línea férrea en el Biobío: PDI investiga el caso
La Brigada de Homicidios indaga las circunstancias del hallazgo, ocurrido cerca del cruce Diagonal Biobío.
Un hombre de aproximadamente 40 años fue encontrado muerto a un costado de la línea férrea, en las cercanías del cruce Diagonal Biobío, en la Región del Biobío.
El hallazgo activó diligencias policiales para establecer las causas del deceso y las circunstancias en que el cuerpo llegó hasta ese punto.
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Tras las primeras diligencias, los equipos investigadores establecieron que en la muerte del hombre no habría intervención de terceros, a la espera de autopsia por parte del SML.
La Brigada de Homicidios quedó a cargo de las indagatorias que continúan en desarrollo.
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