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Encuentran cadáver de hombre junto a línea férrea en el Biobío: PDI investiga el caso

La Brigada de Homicidios indaga las circunstancias del hallazgo, ocurrido cerca del cruce Diagonal Biobío.

Juan Castillo

Agencia Uno

Agencia Uno

Un hombre de aproximadamente 40 años fue encontrado muerto a un costado de la línea férrea, en las cercanías del cruce Diagonal Biobío, en la Región del Biobío.

El hallazgo activó diligencias policiales para establecer las causas del deceso y las circunstancias en que el cuerpo llegó hasta ese punto.

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Tras las primeras diligencias, los equipos investigadores establecieron que en la muerte del hombre no habría intervención de terceros, a la espera de autopsia por parte del SML.

La Brigada de Homicidios quedó a cargo de las indagatorias que continúan en desarrollo.

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