Alerta hídrica en Chile: principal embalse natutal del país tiene solo un 16% de agua

Las principales reservas hídricas del país atraviesan un crítico momento de escasez. Tres de los embalses a nivel nacional registran niveles de acumulación alarmantemente bajos, operando muy por debajo de sus promedios históricos y alcanzando casos extremos de vaciamiento casi total.

La situación más dramática se vive en la Región de Coquimbo, donde el embalse La Paloma agoniza con apenas un 5% de su capacidad ocupada, almacenando solo 36 millones de metros cúbicos frente a un potencial de 750 millones. Un escenario idéntico golpea a la zona del Maule, donde el tranque Tutuvén sobrevive con un exiguo 6% de su volumen máximo.

La caída de la mayor reserva natural

De acuerdo al último boletín hidrométrico emitido por la Dirección de Aguas del Ministerio de Obras Públicas, la alerta de escasez se extiende hasta la Región del Biobío. El reporte, difundido el pasado 6 de julio, reveló que el Lago Laja, considerado como el mayor embalse natural de Chile, posee apenas un 16% de su capacidad acumulada.

Según detallan las cifras del organismo estatal, los actuales 872 millones de metros cúbicos de esta reserva representan solo la mitad de su promedio histórico de 1.612 millones.

Frente al riesgo que esto supone para la generación eléctrica y el riego agrícola, los pronósticos meteorológicos oficiales estiman que las lluvias caídas en las últimas horas en la zona centro-sur ayudarán a elevar la ocupación hídrica de estas infraestructuras.