Sergio Rojas destapa íntimo secreto sobre el quiebre entre Farkas y Claudia Schmitd: apuntó a “orgías colectivas”

Una verdadera “bomba” farandulera fue la que lanzó Sergio Rojas en el último episodio de Que te lo digo, programa de Zona Latina, en donde contó el motivo que desencadenó en el quiebre de la buena relación que mantenían Claudia Schmitd y Leonardo Farkas.

En el espacio televisivo abordaban los coletazos del quiebre matrimonial entre Marite Matus y Camilo Huerta. Fue en ese contexto, que Sergio Rojas se fue de tarro con un secreto que le contó Claudia Schmitd.

“El gran pero de la Claudia Schmitd es cuando (Farkas) le ofrece pagarle por mantenerla en Chile, ahí fue cuando la Claudia dijo: ‘¿Qué cree este hue... cree que soy una pros...?’“, lanzó el comunicador.

En esa línea, Rojas detalló que “ahí fue cuando vino el quiebre”. Tras ello, dijo: “Y además que Claudia nunca quiso participar de unas fiestas que hacía o participaba Farkas, que eran unas orgías colectivas”.

Sin embargo, el remate del comunicador y que dejó en shock al resto de panelistas del programa, fue cuando Rojas dijo que “me lo contó (Claudia Schmitd) en off”.

“Lo que hacían era como esta fiesta donde participaban muchas personas y ponían prácticamente a una persona como un cordero. Era como una tómbola humana, una cosa terrible”, apuntó Rojas.

“Ahí fue cuando Claudia dijo ‘boludo, yo no puedo participar de esto’”, reveló el periodista. Tras ello, Paula Escobar, panelista del programa, señaló que “Claudia Schmitd está llamando y te dijo ‘gracias por guardar el secreto’”.