Figuras de Mega se agarran frente a las cámaras y la producción tiene que intervenir: “Eres un cobarde”

Una fuerte pelea entre Raimundo Cerda y Austin Palao marcó ¿Volverías con tu ex? 2, luego de que ambos se enfrentaran en plena Asamblea Extraordinaria.

El conflicto, que se mostrará esta noche, comenzó cuando Austin nominó a Rai por haber hablado sobre su antigua relación con Fran Maira, situación que molestó profundamente al peruano.

Durante el cara a cara, Austin Palao acusó a Raimundo Cerda de hacer comentarios sin tener toda la información. “Soltaste un comentario diciendo cosas, conjeturas que en verdad no tienes ni la información”, le reprochó.

Rai, en tanto, respondió que se sintió con derecho a opinar porque había visto afectada a Fran durante su vínculo con Austin. Además, comparó esa situación con lo que escuchó sobre la relación del peruano con Flavia Laos.

“Le quitas el brillo a las mujeres que quieren ser ellas, ser empoderadas y disfrutar de su vida que no es la tuya”, le lanzó Cerda.

La discusión subió de tono cuando Rai insistió en que defendía a su amiga. “No me gustó escuchar cómo tú hablaste de ella. Tú estás quedando pésimo por cómo hablas de las mujeres. Tú sabes la relación que tuviste con Fran y cómo hablaba de ti. Lloraba en mis brazos por tu culpa y yo la ayudé”, afirmó.

Tras esa frase, ambos comenzaron a acercarse de forma desafiante. Austin le advirtió que no volviera a involucrarse en temas que, según él, no le correspondían, mientras Rai mantuvo su postura.

El momento más tenso llegó cuando Cerda tocó el hombro de Palao. El concursante extranjero le exigió que no lo tocara y lo empujó, desatando un forcejeo en el que ambos terminaron tomados de la polera.

La producción y otros participantes tuvieron que intervenir para separarlos. Aunque no hubo golpes, el enfrentamiento dejó a ambos visiblemente alterados. “Rai, eres un cobarde”, remató Austin.