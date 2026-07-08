Roberto Cox responde en vivo a piropo de conocida chica reality: “No solo es muy simpática y agradable...”

Roberto Cox respondió a los elogios que recibió de parte de Nicole Moreno en ¿Volverías con tu ex? 2, luego de que la participante del reality de Mega asegurara que el periodista de Chilevisión le parecía atractivo por su forma de trabajar y comunicarse en televisión.

El momento fue abordado durante la edición de este martes de Contigo en la Mañana, donde Eduardo de la Iglesia le preguntó directamente al comunicador por los dichos de “Luli”, que rápidamente comenzaron a circular en redes sociales.

La situación se originó en una conversación dentro de ¿Volverías con tu ex? 2, donde Nicole Moreno habló sobre el perfil de hombre que le llama la atención y terminó mencionando al periodista. “Ay, lo voy a desperfilar (…) Encuentro muy interesante e inteligente y me gusta su manera de trabajar en televisión y todo: Roberto Cox”, comentó la modelo fitness.

Así respondió Roberto Cox

Consultado por esas palabras, Cox recordó que conoció a Moreno hace cerca de dos años durante una grabación de La Divina Comida, instancia en la que compartieron en su casa y, según relató, tuvieron buena onda.

“Esa vez hice un asadito en mi casa, tenía miedo de que a Nicole no le gustara porque ella es muy fitness y se cuida mucho con la comida. Yo dije: ‘Le voy a dar este plato tan grasiento y lo va a rechazar’. Y todos se comieron el plato por completo”, recordó el periodista.

Luego, el comunicador destacó la impresión que le dejó la exchica reality. “Esa vez conocí a Nicole, pegamos muy buena onda. Muy simpática ella, me la he cruzado en varios eventos, hemos tenido la oportunidad de conversar”, señaló.

“Yo creo que ella es un ejemplo de perseverancia. No solo es muy simpática y agradable, nació de muy abajo, la supo hacer y le va muy bien en su carrera deportiva (...) Es muy valorable lo que ha hecho y obviamente agradezco sus palabras”, complementó el periodista.