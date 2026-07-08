;

Roberto Cox responde en vivo a piropo de conocida chica reality: “No solo es muy simpática y agradable...”

“Me la he cruzado en varios eventos, hemos tenido la oportunidad de conversar”, manifestó el comunicador.

Sebastián Escares

Roberto Cox responde en vivo a piropo de conocida chica reality: “No solo es muy simpática y agradable...”

Roberto Cox respondió a los elogios que recibió de parte de Nicole Moreno en ¿Volverías con tu ex? 2, luego de que la participante del reality de Mega asegurara que el periodista de Chilevisión le parecía atractivo por su forma de trabajar y comunicarse en televisión.

El momento fue abordado durante la edición de este martes de Contigo en la Mañana, donde Eduardo de la Iglesia le preguntó directamente al comunicador por los dichos de “Luli”, que rápidamente comenzaron a circular en redes sociales.

Revisa también:

ADN

La situación se originó en una conversación dentro de ¿Volverías con tu ex? 2, donde Nicole Moreno habló sobre el perfil de hombre que le llama la atención y terminó mencionando al periodista. “Ay, lo voy a desperfilar (…) Encuentro muy interesante e inteligente y me gusta su manera de trabajar en televisión y todo: Roberto Cox”, comentó la modelo fitness.

Así respondió Roberto Cox

Consultado por esas palabras, Cox recordó que conoció a Moreno hace cerca de dos años durante una grabación de La Divina Comida, instancia en la que compartieron en su casa y, según relató, tuvieron buena onda.

“Esa vez hice un asadito en mi casa, tenía miedo de que a Nicole no le gustara porque ella es muy fitness y se cuida mucho con la comida. Yo dije: ‘Le voy a dar este plato tan grasiento y lo va a rechazar’. Y todos se comieron el plato por completo”, recordó el periodista.

Luego, el comunicador destacó la impresión que le dejó la exchica reality. “Esa vez conocí a Nicole, pegamos muy buena onda. Muy simpática ella, me la he cruzado en varios eventos, hemos tenido la oportunidad de conversar”, señaló.

“Yo creo que ella es un ejemplo de perseverancia. No solo es muy simpática y agradable, nació de muy abajo, la supo hacer y le va muy bien en su carrera deportiva (...) Es muy valorable lo que ha hecho y obviamente agradezco sus palabras”, complementó el periodista.

Contenido patrocinado

Laura Prieto se sincera tras rumores de una nueva relación luego de ser vista junto a misterioso galán: &#039;Me van a ver muchas veces...&#039;

Laura Prieto se sincera tras rumores de una nueva relación luego de ser vista junto a misterioso galán: 'Me van a ver muchas veces...'

Alza de virus respiratorios en 2026: El peligro de dar jarabes a los niños con tos prolongada

Alza de virus respiratorios en 2026: El peligro de dar jarabes a los niños con tos prolongada

El imperdible show gratuito que reunirá a dos potentes bandas chilenas en Santiago

El imperdible show gratuito que reunirá a dos potentes bandas chilenas en Santiago

Kidcore: la tendencia que demuestra que la moda también puede ser divertid

Kidcore: la tendencia que demuestra que la moda también puede ser divertid

Cantó tanto un clásico de Oasis que terminó hablando como Mickey Mouse: Liam Gallagher reaccionó al viral momento

Cantó tanto un clásico de Oasis que terminó hablando como Mickey Mouse: Liam Gallagher reaccionó al viral momento

&#039;El final más increíble&#039;: Vin Diesel enciende los motores de &#039;Fast Forever&#039; con un emotivo mensaje desde el set

'El final más increíble': Vin Diesel enciende los motores de 'Fast Forever' con un emotivo mensaje desde el set

Ruidosa Fest 2026: Todo lo que debes saber de la edición que celebra una década del festival creado por Francisca Valenzuela

Ruidosa Fest 2026: Todo lo que debes saber de la edición que celebra una década del festival creado por Francisca Valenzuela

Emilia Dides compartió como ha crecido su hija Mía Ignacia: &#039;usa ropa de 12 meses y tiene 5&#039;

Emilia Dides compartió como ha crecido su hija Mía Ignacia: 'usa ropa de 12 meses y tiene 5'

Auditor dejó loco al Rumpy con la incursión con la cuñada de su hijo 30 años menor: &#039;Ella estaba a una semana de casarse&#039;

Auditor dejó loco al Rumpy con la incursión con la cuñada de su hijo 30 años menor: 'Ella estaba a una semana de casarse'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad