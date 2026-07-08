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Confirmado Justin Bieber: artista se suma al histórico show de la final del Mundial 2026 junto a Madonna, Shakira y BTS

El cantante canadiense fue oficializado como una de las figuras principales del histórico espectáculo que acompañará la definición de la Copa del Mundo.

Nelson Quiroz

Getty Images

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La final del Mundial 2026 no solo definirá al nuevo campeón del planeta, sino que también hará historia fuera de la cancha.

La FIFA confirmó el primer espectáculo de medio tiempo en una final de la Copa del Mundo, una apuesta inédita que reunirá a algunas de las mayores estrellas de la música internacional el próximo 19 de julio en el New York New Jersey Stadium.

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Los 4tos de final del Mundial 2026 | Getty Images / Hannah Peters - FIFA

Previamente se conoció que el cartel estaría encabezado por Madonna, Shakira y BTS, pero este miércoles se sumó el nombre de Justin Bieber, quienes compartirán escenario junto a Burna Boy, el director de orquesta venezolano Gustavo Dudamel y el PS22 Chorus, además de la participación especial de Coldplay. La producción artística estará a cargo de Chris Martin, vocalista de la banda británica.

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Más allá del componente musical, el show tendrá un objetivo benéfico. La presentación respaldará el FIFA Global Citizen Education Fund, una iniciativa que busca recaudar 100 millones de dólares para ampliar el acceso a educación de calidad y al fútbol para niños y niñas en distintos países.

La jornada también incluirá una masiva fiesta para los fanáticos en el Great Lawn de Central Park, donde cerca de 50 mil personas podrán seguir la final en pantallas gigantes y disfrutar de actividades en torno al histórico espectáculo.

Con esta decisión, la FIFA incorpora por primera vez un formato similar al del Super Bowl en el partido más importante del fútbol mundial, fusionando deporte, música y entretenimiento en un evento que promete convertirse en uno de los momentos más vistos de 2026.

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