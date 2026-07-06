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Luli confiesa que recibió video íntimo de figura de la farándula: “Me dijeron ‘fíltralo’, pero yo jamás”

Nicole Moreno realizará la imprevista revelación en medio de un nuevo espacio de conversación dentro del reality “Volverías con tu ex? 2″.

Sebastián Escares

Luli confiesa que recibió video íntimo de figura de la farándula: “Me dijeron ‘fíltralo’, pero yo jamás”

Una inesperada revelación es la que realizará Nicole “Luli” Moreno en Volverías con tu ex? 2 durante el capítulo que se emitirá este lunes 6 de julio.

La modelo fitness participará en una dinámica llamada “Los Balleros”, en donde Álvaro Ballero, Fernanda Brown y Kaoto la entrevistarán.

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En la conversación, Luli fue consultada sobre quién le cae peor entre Adriana Barrientos y Oriana Marzoli. Ante la interrogante, Moreno contestó que “Adriana Barrientos me hizo mucho daño en un momento, pero hace muy poco ella se refirió bien sobre mí, que nunca lo había hecho, muy por el contrario”.

Sin embargo, eso no fue todo lo que dijo Luli sobre la “Leona”. De hecho, confesó que en su momento recibió un video íntimo de Barrientos para que ella lo filtrara.

“Me han mandado dos videos de ella. Uno (sin ropa) donde me dijeron ‘fíltralo’, pero yo jamás, independiente del daño que me hizo, jamás haría ese daño”, reveló Moreno.

A modo de cierre, la creadora de contenidos manifestó que “hoy yo a mis 38 años siento que la perdono por todo lo que me hizo en su momento”.

Cabe recordar que, durante años, ambas figuras de la farándula estuvieron enemistadas y realizaron polémicos cruces de declaraciones.

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