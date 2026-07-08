Avanza proyecto para estabilizar las tarifas eléctricas: ministra Rincón asegura que está resolviendo un “problema heredado”

Este miércoles, el proyecto que busca estabilizar las cuentas de la luz avanzó al Senador, iniciativa que tiene el objetivo de extender el subsidio eléctrico hasta 2027 y evitar que las deudas por reliquidaciones tarifarias se cobren de una sola vez a los clientes.

Tras la votación en la Cámara Baja, la ministra de Energía, Ximena Rincón, afirmó que la iniciativa permitirá resolver un “problema heredado” relacionado con la deuda del Valor Agregado de Distribución (VAD), acumulada tras el congelamiento de tarifas desde 2019 y que no fue abordada en la legislación de 2024.

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“Estamos hoy abordando y resolviendo problemas urgentes”, sostuvo la secretaria de Estado, quien destacó que el mecanismo mejora la normativa anterior al excluir del pago a quienes no mantienen deuda y reducir los costos asociados a intereses.

La ministra Rincón explicó que el nuevo esquema contempla que, desde 2028, cuando disminuya el cargo asociado a la deuda por generación eléctrica, se incorporará un cobro solidario de aproximadamente cinco pesos por kilowatt hora para financiar el pago pendiente del VAD.

La titular de Energía también rechazó las críticas que apuntan a que la iniciativa favorecería a las empresas distribuidoras. “Se trató de instalar que las personas le van a pagar a las empresas. No es así”, afirmó, precisando que el pago se realizará de forma gradual y proporcional al consumo de cada cliente.

Además, aseguró que el proyecto ayudará a reducir el impacto de futuras alzas en zonas rurales y aisladas, donde las cuentas podrían aumentar con mayor fuerza si no prospera la iniciativa.

Respecto de la reserva de constitucionalidad presentada durante la discusión, Rincón sostuvo que la norma replica un mecanismo ya aprobado por el Congreso en 2024, por lo que calificó la objeción como “absolutamente impropia”, anticipando que el Ejecutivo defenderá la constitucionalidad del proyecto durante su tramitación en el Senado.