Camila Vallejo reaparece con dura crítica al Gobierno: “Nos gobierna la ultraderecha de Milei, la de Donald Trump”

La exministra Camila Vallejo retomó este miércoles la actividad pública con una dura ofensiva contra el Gobierno del Presidente José Antonio Kast, al que acusó de impulsar una agenda “ideológica, dogmática e impositiva” que estaría afectando principalmente a las familias de ingresos bajos y medios.

Camila Vallejo participó este miércoles en el lanzamiento del Observatorio de Violencia Digital contra las Mujeres en Política, realizado en la sede del Congreso en Santiago, donde aseguró que “el problema central es que hoy día en Chile nos gobierna la ultraderecha, la ultraderecha de Milei, la ultraderecha de Donald Trump, que tiene una agenda internacional sumamente ideológica, dogmática e impositiva”.

“Es poco dialogante y con poco ánimo de generar consenso. Tienden a tener expresiones muy autoritarias de imposiciones, de agendas que buscan volver atrás en derechos fundamentales, en los estados de bienestar, en reducir los presupuestos fiscales al máximo, perjudicando a las familias trabajadoras, a beneficio de las personas más pudientes, a las grandes empresas”, agregó.

La exsecretaria de Estado aseguró que las decisiones adoptadas por la administración de Kast ya estarían generando consecuencias para los hogares de menores y medianos ingresos.

“Ya vimos que se les subió la bencina a las familias trabajadoras, de ingresos bajos e ingresos medios. Las perjudicaron. Eliminaron o disminuyeron la frecuencia del transporte público. Están reduciendo las capacidades del Estado para llegar con servicios sociales a las familias”, acusó.

Respuesta a ministro Alvarado

La militante comunista también respondió a los emplazamientos del biministro del Interior y de la Secretaría General de Gobierno, Claudio Alvarado, quien llamó a la oposición a actuar con “valentía” para buscar acuerdos en torno a la megarreforma.

“Yo creo que la discusión sobre valiente o cobarde está más bien en la derecha. No sé si el ministro busca trasladar esta conversación a la oposición para distraer sus propias tensiones internas, pero no he visto ese tipo de dilemas en la oposición”, retrucó.

Vallejo insistió en que las medidas del Ejecutivo formarían parte de una estrategia política promovida por sectores de ultraderecha en distintos países. “No hay que leer mucho para darse cuenta de que es una agenda coordinada a nivel internacional. Esto es la ultraderecha. Esto no es la derecha tradicional que conocíamos. Esto es una agenda ultra, que tiene un propósito, que es sumamente ideológico, que es más bien impositivo”, sostuvo.

“No busca necesariamente los consensos para darle estabilidad y certidumbre al país, sino que busca imponer esta agenda a ultranza y con recetas que ya están superprobadas que no han funcionado”, remarcó.