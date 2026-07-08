Presidente Kast ordena reforzar apoyo por sistema frontal en Los Ríos: lluvias superan las del año pasado

El Presidente José Antonio Kast se refirió a la emergencia que afecta a la Región de Los Ríos producto del sistema frontal que golpea al sur del país, con especial preocupación en las comunas de Valdivia y Corral, una de las zonas más complicadas por desbordes y remociones de tierra.

A través de una publicación en X, el Mandatario informó que recibió una actualización directa desde el Gobierno Interior.

“Acabo de conversar con el Subsecretario del Interior, quien me actualizó sobre la situación de emergencia en la Región de Los Ríos, especialmente en las comunas de Valdivia y Corral”, señaló.

Gobierno refuerza apoyo a municipios afectados por las lluvias

El jefe de Estado advirtió que “las precipitaciones acumuladas han superado las del año pasado, provocando una mayor afectación por desbordes, principalmente en Corral”, indicó.

En ese contexto, Kast aseguró que el Ejecutivo mantiene seguimiento permanente de la emergencia, con foco "en las tres regiones bajo alerta amarilla”, que son La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos.

La coordinación, según detalló, se desarrolla junto a SENAPRED y los equipos regionales, en medio de una jornada marcada por anegamientos, interrupciones de conectividad y evaluación de daños en viviendas.

Finalmente, el Presidente Kast informó que instruyó nuevas medidas para acelerar la respuesta en terreno. “He instruido reforzar el apoyo a los municipios afectados y disponer de la maquinaria necesaria para responder oportunamente a esta emergencia”, afirmó.