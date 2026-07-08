Sistema frontal golpea el sur de Chile: aluvión, casi 50 viviendas afectadas y un jardín infantil anegado

El sistema frontal que afecta a la zona centro-sur y sur del país mantiene bajo monitoreo a las regiones entre el Maule y Los Lagos, con especial preocupación en La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos, donde se reportan viviendas afectadas, remociones en masa, rutas alteradas y suspensión de clases.

De acuerdo con el último reporte de SENAPRED, en La Araucanía se registraron 11 viviendas con daño menor por anegamientos en la comuna de Toltén, además de una remoción en masa que alteró la Ruta S-270-T en el sector de Queule.

En Teodoro Schmidt, en tanto, se informó una vivienda anegada en Hualpín y otra con daño mayor por voladura de techumbre. Durante esta jornada, además, se mantendrán suspendidas las clases en 104 establecimientos educacionales de la región.

Aluvión en Corral, casas dañadas y puertos cerrados

En Los Ríos, la situación más compleja se reportó en la comuna de Corral, donde se registró un aluvión en la quebrada Yerbas Buenas, dejando cuatro viviendas con daño menor y una en evaluación. También se informaron vehículos afectados, crecidas de esteros, deslizamientos de material y viviendas anegadas en sectores como Amargos, San Juan y La Rama.

En Valdivia, personal municipal trabaja por anegamientos en distintos puntos de la comuna, además de remociones en masa en rutas y viviendas afectadas en sectores como Las Canteras, Pinohuacho y Llancahue. Debido a las condiciones climáticas, los puertos de Corral, Chaihuin, Valdivia y Mehuín se mantienen cerrados para embarcaciones menores.

El reporte de SENAPRED contabiliza además 47 viviendas con algún tipo de afectación, principalmente por anegamientos, remociones en masa y daños asociados al sistema frontal. El detalle por región muestra 13 viviendas afectadas en La Araucanía; 33 viviendas en Los Ríos; y 1 vivienda afectada en Los Lagos, específicamente en San Juan de La Costa por el desborde del estero Playanaquil.

A estas afectaciones se suma un jardín infantil anegado en la comuna de Los Lagos, situación que fue reportada como solucionada

La Dirección Meteorológica de Chile mantiene vigente una alarma por precipitaciones intensas con isoterma cero alta en corto periodo de tiempo en zonas de La Araucanía y Los Ríos. También se informó un aviso por probables tormentas eléctricas entre La Araucanía y Los Lagos durante esta jornada.

En cuanto a los montos de agua caída, los registros más altos se concentran en Los Ríos, con 169,2 mm en Isla Teja, 139,6 mm en Pichoy-Valdivia y 111,7 mm en Panguipulli. En La Araucanía, Pucón Aeródromo acumuló 102,3 mm, mientras que en Los Lagos destacan los 75,3 mm en Ancud y 72,6 mm en la estación Juan Kalt Bode.

El SERNAGEOMIN mantiene alerta por peligro de remoción en masa, con riesgo alto en toda La Araucanía y Los Ríos, además de sectores de Biobío y Los Lagos. SENAPRED informó que sus direcciones regionales continúan con monitoreo permanente y coordinación con el Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres.