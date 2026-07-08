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Corral es la comuna más afectada por las lluvias: alcalde confirma 16 remociones en masa

La comuna de Los Ríos enfrenta una compleja emergencia por el sistema frontal, con remociones de tierra, viviendas afectadas, embarcadero cerrado y dificultades de conexión hacia Valdivia.

Juan Castillo

Agencia Uno | Referencial

Agencia Uno | Referencial

La comuna de Corral, en la Región de Los Ríos, se mantiene como una de las zonas más afectadas por el sistema frontal que golpea al sur de Chile.

Las intensas precipitaciones han generado remociones de tierra, viviendas comprometidas y problemas de conectividad, incluyendo el cierre del embarcadero y de la carretera que conecta con Valdivia.

En conversación con T13, el alcalde de Corral, Claudio González, detalló que la situación sigue en evaluación debido a las condiciones climáticas y al estado de la bahía.

“Estamos conversando con la autoridad marítima. Ellos están esperando luz día para evaluar la situación de la bahía de Corral”, señaló.

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Viviendas afectadas y conectividad bajo revisión

El jefe comunal advirtió que el escenario podría complicarse durante las próximas horas por el aumento del viento.

Respecto a los accesos, González explicó que la zona donde opera la barcaza también fue impactada por el temporal. “Donde llega la barcaza a Corral, tenemos dos eventos de remoción de masas que ocurrieron ayer”, afirmó.

El alcalde calificó como “bien compleja” la situación de las viviendas afectadas, señalando que durante la mañana de este miércoles deberán realizar nuevas evaluaciones en terreno.

Según precisó, en la comuna se contabilizan 36 eventos asociados al sistema frontal, de los cuales 16 corresponden a remociones en masa con distinto grado de afectación a viviendas.

Sobre los daños, González explicó que se trata de casos donde la tierra ingresó a dormitorios o afectó el exterior de las casas, por lo que el municipio deberá levantar información actualizada para determinar el nivel de afectación y las eventuales ayudas requeridas por las familias damnificadas.

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