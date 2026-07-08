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Suspenden las clases en toda la Región de Los Ríos por sistema frontal y Villarrica se suma a la medida

Las autoridades informaron que la decisión busca resguardar a las comunidades escolares ante las intensas lluvias.

Ruth Cárcamo

Fotos: Agencia UNO

Fotos: Agencia UNO / Diego Martin

La Seremi de Educación de Los Ríos informó la suspensión de clases para este miércoles 8 de julio en toda la región, debido al sistema frontal que afecta a la zona sur del país.

A través de un comunicado, la autoridad explicó que la medida fue adoptada tras la evaluación realizada por los organismos técnicos competentes, considerando las condiciones meteorológicas.

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“Producto del sistema frontal presente, y a la evaluación de los órganos técnicos pertinentes, se suspenden las clases para la jornada del miércoles 8 de julio de 2026 en la Región de Los Ríos”, señaló.

Según detalló la Seremi, la medida rige “para todo colegio y/o jardín infantil que haya retornado de sus vacaciones, ya sea público o particular subvencionado”. En el caso de las universidades, “la suspensión debe ser determinada por sus autoridades”, precisó.

Suspensión de clases en Villarrica

En la Región de La Araucanía, el alcalde de Villarrica, Pablo Astete, también anunció la suspensión de clases para este miércoles debido a las condiciones meteorológicas.

“Tenemos un pronóstico de 140 milímetros de agua que va a caer”, indicó a través de una historia publicada en su cuenta de Instagram.

“Como no queremos exponer a nuestros niños y niñas en los transportes escolares ni durante el traslado a los establecimientos, y tampoco al personal de nuestras unidades educativas, hemos tomado la decisión de suspender las clases en todos los establecimientos municipales y jardines infantiles”, agregó.

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