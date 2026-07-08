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Otro DT deja su selección tras ser eliminado del Mundial 2026: se termina un exitoso ciclo

Luego de nueve años en el cargo, Zlatko Dalic decidió ponerle fin a su etapa como entrenador de Croacia.

Daniel Ramírez

Otro DT deja su selección tras ser eliminado del Mundial 2026: se termina un exitoso ciclo

Otro DT deja su selección tras ser eliminado del Mundial 2026: se termina un exitoso ciclo / Ezra Shaw - FIFA

Se acabó una de las etapas más exitosas en la historia de la selección de Croacia. Este miércoles, Zlatko Dalic comunicó oficialmente a la federación de su país que dejará de ser el entrenador del combinado croata, poniendo fin a un ciclo que comenzó en octubre de 2017 y que estuvo marcado por históricos resultados en los últimos Mundiales.

La noticia fue confirmada por la propia Federación Croata de Fútbol a través de sus redes sociales. “Tras casi nueve años, el entrenador principal Zlatko Dalić ha decidido cerrar su increíblemente exitoso capítulo con Croacia. Entrenador, gracias por todo: las victorias, los logros, las clasificaciones, las medallas, la unidad, el respeto y tu compromiso inquebrantable para luchar por Croacia, tanto dentro como fuera del campo”, señalaron en el mensaje de despedida.

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Dalic llevó a Croacia a vivir la época más brillante de su historia reciente. En el Mundial de Rusia 2018 alcanzó la final y obtuvo el subcampeonato tras caer ante Francia, mientras que en el Mundial de Catar 2022 logró el tercer lugar. Además, en 2023 condujo al equipo hasta la final de la UEFA Nations League, donde terminó como subcampeón.

No obstante, el Mundial 2026 marcó el cierre de su proceso. Luego de una irregular fase de grupos, el conjunto balcánico quedó eliminado en los dieciseisavos de final al perder por 2-1 frente a Portugal, lo que terminó siendo el último encuentro de Dalic como DT de Croacia.

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