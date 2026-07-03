La eliminación de Croacia ante Portugal en los dieciseisavos de final del Mundial 2026 no solo dejó tristeza en el conjunto balcánico. Tras el encuentro, el capitán Luka Modric lanzó duras críticas contra la FIFA y el arbitraje, apuntando directamente a las decisiones adoptadas con intervención del VAR, las que, a su juicio, terminaron perjudicando a su selección.

El histórico volante croata cuestionó las dos acciones más polémicas del partido: el penal sancionado a favor de Portugal, que permitió a Cristiano Ronaldo marcar el empate parcial 1-1, y la anulación del gol de Josko Gvardiol, que significaba el 2-2 para Croacia en los últimos segundos del compromiso.

“Ese penal… si hubiera sido al revés, el VAR nunca habría intervenido. El VAR es bueno para algunas cosas, pero lo usan de forma selectiva, dependiendo del tamaño del equipo”, aseguró Modric en zona mixta.

“Esto no es penal. Ambos se están agarrando, empujando, Vlasic no lo tiró, lo sujetó y ambos cayeron. Por eso no se puede juzgar un penal así en un partido como este”, añadió el ex Real Madrid sobre el penal que sancionó el juez a favor del combinado portugués.

HAY PENAL PARA PORTUGAL



Por este agarrón a Renato Veiga, el árbitro sancionó penal para el equipo de Cristiano Ronaldo.#MundialEnDSPORTS #FIFAWorldCup pic.twitter.com/JESMglerFu — DSPORTS (@DSports) July 3, 2026

Respecto al gol invalidado a Croacia, el mediocampista también expresó su molestia con la explicación entregada por el cuerpo arbitral. “¿Qué nos dijo el árbitro? Que Matanovic tocó el balón, pero vimos las imágenes y no hay pruebas de que lo haya tocado. Si no toca el balón, no es fuera de juego. No tenemos voz ni voto. Eso me molesta y siempre nos perjudica”, aseguró.

LA POLÉMICA DEL DÍA: por este offside de Pasalic fue ANULADO el gol de Gvardiol que llevaba el partido entre Portugal y Croacia a la prórroga. ¿La tocó Matanovic?



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Con 40 años, Luka Modric puso fin a su participación en los Mundiales defendiendo la camiseta de Croacia. El experimentado volante tuvo el privilegio de disputar cinco Copas del Mundo (2006, 2010, 2014, 2018, 2022 y 2026). Lo más lejos que llegó en una cita planetaria fue en Rusia 2018, donde fue subcampeón. Además, en Qatar 2022 consiguió el tercer puesto junto a su selección.