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Luto por cantante del éxito que marcó a millones en 2011: investigación por su muerte da un inesperado giro

Las autoridades del Reino Unido mantienen abierta la indagación.

Nelson Quiroz

GETTY IMAGES

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La investigación por la muerte de Lauren Bennett, la cantante británica que alcanzó fama mundial gracias a Party Rock Anthem, dio un importante giro.

Según informó TMZ, las autoridades del Reino Unido están tratando el caso como un presunto suicidio, mientras continúan las diligencias para esclarecer su fallecimiento.

De acuerdo con el medio estadounidense, fuentes con conocimiento directo de la investigación señalaron que esa es la principal hipótesis que manejan los investigadores. No obstante, el proceso sigue abierto y las conclusiones oficiales podrían conocerse recién en octubre.

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El nuevo antecedente surge un día después de que el padre de la artista, Richard Bennett, publicara un emotivo mensaje en redes sociales en el que apuntó a la atención médica recibida por su hija en los meses previos a su muerte.

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“Lauren sufrió una severa reacción a un medicamento recetado meses antes de fallecer. No tenemos sospechas sobre las circunstancias de su muerte, solo una profunda decepción porque, durante cinco meses, los profesionales médicos y los servicios del NHS no la trataron adecuadamente cuando más lo necesitaba”, expresó.

Lauren Bennett murió a los 37 años y fue despedida recientemente en un funeral privado realizado en Londres, al que asistieron familiares, amigos y excompañeras de G.R.L. y Paradiso Girls.

La cantante alcanzó reconocimiento internacional en 2011 tras participar en Party Rock Anthem, el éxito de LMFAO y GoonRock que encabezó el Billboard Hot 100 y se convirtió en una de las canciones más escuchadas de la década. Posteriormente integró G.R.L., grupo que también obtuvo notoriedad con sencillos como Vacation y Lighthouse.

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