Luto en la música: muere a los 37 años cantante del éxito que marcó a millones y dominó las listas en 2011

El mundo de la música está de luto tras confirmarse la muerte de Lauren Bennett, cantante británica que alcanzó fama internacional por su participación en Party Rock Anthem, el éxito de LMFAO que se convirtió en uno de los mayores fenómenos musicales de 2011.

La artista falleció a los 37 años, según informaron este lunes sus excompañeras del grupo G.R.L., aunque hasta ahora no se han dado a conocer las causas de su deceso.

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A través de un emotivo mensaje publicado en redes sociales, las integrantes de la agrupación expresaron que tienen “el corazón roto” por la partida de Bennett y recordaron el impacto que tuvo tanto en el grupo como en quienes compartieron con ella a lo largo de su carrera.

Nacida en Kent, Inglaterra, Lauren Bennett comenzó a cantar desde muy joven y dio sus primeros pasos en la industria tras participar en Factor X. Más tarde integró el grupo Paradiso Girls, con el que obtuvo notoriedad gracias al sencillo Patron Tequila.

Sin embargo, el reconocimiento mundial llegó en 2011 al colaborar con LMFAO y GoonRock en Party Rock Anthem, canción que lideró las listas de éxitos en una veintena de países y permaneció durante semanas en el primer lugar del Billboard Hot 100, convirtiéndose en uno de los himnos más populares de la década.

Posteriormente, Bennett se incorporó a G.R.L., agrupación femenina que también logró éxito internacional con canciones como Ugly Heart y Vacation, además de participar junto a Pitbull en el sencillo Wild Wild Love.

La carrera de G.R.L. estuvo marcada por otra tragedia en 2014, cuando falleció la integrante Simone Battle, hecho que llevó al grupo a impulsar campañas de concientización sobre salud mental.

En los últimos años, Lauren Bennett continuó ligada a la música con presentaciones esporádicas y proyectos personales. Su fallecimiento ha provocado una ola de mensajes de despedida de fanáticos y artistas que recordaron su voz en uno de los mayores éxitos pop de la década de 2010.