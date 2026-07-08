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Ministro Quiroz defiende cambios a la megarreforma y asegura que el proyecto se aprobará: “Quedó muy sólido”

El ministro de Hacienda descartó improvisación en la tramitación de la iniciativa, defendió las modificaciones incorporadas durante el debate legislativo y afirmó que el Gobierno espera sumar más apoyos para su aprobación la próxima semana.

Nelson Quiroz

AGENCIA UNO

AGENCIA UNO / Hans Scott

El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, defendió este miércoles las modificaciones introducidas a la denominada megarreforma del Gobierno y aseguró que los cambios son resultado del diálogo con el Congreso, rechazando las críticas de la oposición que apuntan a una supuesta improvisación en la tramitación del proyecto.

Desde el Parlamento, el secretario de Estado explicó que las indicaciones presentadas por el Ejecutivo fueron perfeccionadas durante la discusión en comisión, tal como contempla el proceso legislativo.

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Agencia UNO / Oscar Guerra

“Las modificaciones que se han ido haciendo al proyecto precisamente responden al diálogo legislativo. Se van recibiendo ideas y se va mejorando”, sostuvo.

Consultado por los cuestionamientos de algunos parlamentarios, el jefe de la billetera fiscal afirmó que el Gobierno incorporó propuestas surgidas durante el debate y destacó el respaldo que, a su juicio, ha logrado la iniciativa.

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“Estamos súper contentos de cómo quedó la norma. Quedó muy sólida y tiene muchísimo apoyo. Esperamos seguir persuadiendo”, señaló.

Optimismo oficialista en medio de las tensiones

Las declaraciones se producen en medio de un complejo escenario político, marcado por tensiones tanto en el oficialismo como en la oposición por la tramitación de la reforma, incluyendo el anuncio del Partido Socialista de recurrir al Tribunal Constitucional por la cláusula de invariabilidad tributaria.

Pese a ello, Quiroz se mostró optimista respecto del futuro del proyecto. “Pensamos que este proyecto se va a aprobar prontamente. Esperamos que se apruebe la semana que viene y esperamos siempre sumar más voluntades”, afirmó.

El ministro también fue consultado por las críticas de la UDI a la presidenta del Senado, Paulina Núñez (RN), por mantener conversaciones con la oposición para buscar acuerdos. Sin entrar en la controversia, defendió el diálogo político. “Nunca hay ingenuidad cuando uno tiene buena voluntad de hablar con todo Chile”, respondió.

ADN

AGENCIAUNO / VICTOR HUENANTE

Asimismo, aclaró que la parlamentaria oficialista no representa al Ejecutivo en esas negociaciones, recordando que “la senadora pertenece al Poder Legislativo y el Gobierno es el Poder Ejecutivo”.

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