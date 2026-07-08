“Lo estaban buscando para matarlo”: esposa de oficial PDI que se parapetó en Las Condes reveló detalles del incidente

Un funcionario de la Policía de Investigaciones (PDI) protagonizó un operativo este martes en Las Condes tras parapetarse en un edificio de oficinas y asegurar que lo querían matar. Luego de una negociación, fue trasladado al Hospital de Carabineros y posteriormente dado de alta, sin quedar detenido.

El oficial, perteneciente a la Brigada de Robos e Investigación Criminal Oriente, había salido durante la mañana para declarar ante la Fiscalía.

Su esposa, Alejandra, explicó a T13 que “pidió permiso a las 11 de la mañana para salir a declarar a la fiscalía" y que más tarde envió un mensaje a familiares advirtiendo que “lo querían matar, que lo estaban buscando para matarlo".

Sí sería un detective

Además, aseguró que “mandó unos nombres (...) que si a él le pasaba algo, estas personas estaban involucradas en su muerte". La Fiscalía Oriente quedó a cargo de la investigación, que se mantiene bajo reserva.

En tanto, el prefecto Jorge Valdés, jefe de Delitos Contra las Personas, confirmó que el involucrado “corresponde a un oficial investigador de una unidad operativa de Santiago" y recalcó que “el estado de salud es lo más importante, como también lo que debe hacer el Ministerio Público pensando en una denuncia al respecto".

De acuerdo con los antecedentes conocidos, el funcionario no fue detenido, ya que ingresó al edificio con autorización y no habría cometido un delito al parapetarse en el lugar.