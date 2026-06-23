Director de la PDI tras encontrar a los 64 menores haitianos: “No hay nada acreditado respecto a trata ni tráfico”

El director de la Policía de Investigaciones (PDI), Eduardo Cerna, confirmó este martes el exitoso hallazgo de los 64 niños, niñas y adolescentes haitianos que figuraban sin paradero conocido en un preinforme de la Contraloría, situación que había encendido las alarmas sobre un posible caso de tráfico de menores bajo el sistema de reunificación familiar.

Tras un intenso trabajo operativo y territorial de verificación, el líder de la policía civil entregó un balance tranquilizador, detallando el estado y la ubicación de los menores. “Ya puedo dar cuenta hoy día que hemos ubicado los 64, de ellos 63 se encuentran en Chile. Una adolescente se encuentra en México”, confirmó Cerna, explicando que en este último caso los oficiales contactaron al padre en Chile y corroboraron el buen estado de la menor a través de una videoconferencia junto a su madre.

El director de la PDI aseguró que todos los menores se encuentran bien físicamente y que ingresaron al país de forma correcta a través de visas de reunificación familiar. Además, detalló que los 63 que permanecen en Chile cuentan con una situación migratoria regular y están viviendo con adultos responsables de su entorno familiar, ya sean padres, hermanos, tíos o padrastros. En cuanto a su integración social, Cerna precisó que la mayoría cuenta con beneficios de salud y está inserta en el sistema educativo, existiendo solo cinco casos sin registros escolares, lo cual podría deberse a su reciente llegada al país o a que más del 50% de estos jóvenes tiene entre 15 y 18 años y se encuentran en proceso de reubicación.

Se descarta tráfico de menores

Uno de los puntos más críticos que abordó la autoridad policial fue el fantasma del tráfico o trata de personas que rodeó el caso desde la filtración del documento de Contraloría. Al respecto, Cerna fue categórico en descartar la ocurrencia de hechos delictuales en esta nómina específica: “Sobre estos 64 no tenemos nada al respecto (...) no hay nada acreditado en ese respecto, ni de tráfico ni de trata, no hay nada”.

Si bien el director reconoció que desde el año 2022 han existido investigaciones y detenidos por movimientos migratorios irregulares que levantaron alertas, insistió en que para estos 64 jóvenes no existen insumos que comprueben la comisión de un delito.

Fallas en el cruce de datos del Estado

Sobre los cuestionamientos a los procedimientos que originaron esta falsa alarma de “niños perdidos”, Cerna explicó que la situación evidenció una falla administrativa más que policial. El director de la PDI señaló que el Estado contaba con la información de los menores, pero “faltaba la articulación precisa para poder trabajar con ella” y generar los procesos de cruces de información adecuados para resguardar datos sensibles.

Finalmente, la autoridad policial advirtió que el trabajo debe continuar. A la espera del informe final de la Contraloría que podría arrojar nuevos casos, la PDI seguirá avanzando de manera ordenada para establecer los vínculos y domicilios del resto de los menores que ingresaron bajo esta modalidad, con el fin de detectar brechas y denunciar cualquier eventual delito