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Cicardini abre flanco en el PS y acusa a Vodanovic de negociar con Hacienda por megarreforma a espaldas de las bancadas

La senadora sostuvo que se enteró por terceros de las conversaciones con el Ejecutivo. “Se nos dijo que no se estaba negociando nada. Era mentira”, afirmó.

Ruth Cárcamo

Fotos: Agencia UNO

Fotos: Agencia UNO

Este miércoles se agudizó la tensión al interior del Partido Socialista luego de que la senadora Daniella Cicardini acusara públicamente a la presidenta de la colectividad, Paulina Vodanovic, de negociar con el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, en el marco del proyecto de Reconstrucción Nacional.

A través de un video difundido en redes sociales, la parlamentaria aseguró que “a las bancadas del PS se nos dijo que no se estaba negociando nada. Era mentira, nos tuvimos que enterar por Macaya y Paulina Núñez, por la prensa, de que se estaba negociando con Quiroz no ir al Tribunal Constitucional por la invariabilidad tributaria”.

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Cicardini también cuestionó la explicación entregada posteriormente. “Ahora nos dicen que eran conversaciones hipotéticas. Por favor, las negociaciones hipotéticas no existen, se negocia o no se negocia”, afirmó.

“Yo voy a votar en contra”

Asimismo, recordó que el PS acordó democráticamente rechazar el proyecto y advirtió que esa decisión no puede ser modificada mediante negociaciones. “Ese mandado no lo puede pasar a llevar ninguna negociación, así que lo digo claro, yo voy a votar en contra”, sostuvo.

Finalmente, la senadora por Atacama aseguró que no respaldará “una colusión con Quiroz para ponerle un candado por 20 años a la ley de los superricos. Mi lealtad está con la gente”.

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