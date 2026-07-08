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Río atmosférico avanza hacia la zona central de Chile: advierten lluvias sobre 100 mm y posibles deslizamientos

La Red Geocientífica de Chile llamó a tener precaución durante los próximos días debido a terrenos debilitados por el sistema frontal que afectó al sur del país.

Nelson Quiroz

Agencia Uno - REFERENCIAL

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La emergencia climática que afecta al centro-sur de Chile podría intensificarse durante las próximas horas.

La Red Geocientífica de Chile alertó que se podrían registrar acumulaciones de precipitaciones superiores a los 100 milímetros en sectores cordilleranos entre las regiones de O’Higgins y Maule, mientras continúa el monitoreo por posibles remociones en masa.

A través de sus redes sociales, el organismo explicó que el escenario está asociado al desplazamiento del río atmosférico desde el sur hacia la zona central, con montos de lluvia que podrían mantenerse elevados en distintas regiones del país.

En las próximas 72 horas se podrían registrar acumulaciones sobre los 100 mm en zonas cordilleranas entre O’Higgins y Maule”, señalaron desde la entidad, agregando que en sectores de Valparaíso, Metropolitana y Biobío los registros serían inferiores, aunque igualmente relevantes.

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La advertencia apunta especialmente al riesgo de deslizamientos de tierra, debido a que las precipitaciones llegarán sobre terrenos ya debilitados por el reciente sistema frontal que dejó inundaciones, cortes de caminos y remociones en masa en regiones como Los Ríos y La Araucanía.

Altas probabilidades de remociones en masa por precipitaciones con isoterma 0°C alta sobre los 3.500 metros sobre el nivel del mar. Precaución en las próximas 72 horas”, indicó la Red Geocientífica.

Nuevas lluvias tras una emergencia crítica

El aviso ocurre mientras varias comunas del sur continúan enfrentando las consecuencias del intenso evento meteorológico anterior. En Corral, región de Los Ríos, equipos de emergencia evalúan viviendas con riesgo de colapso en el sector El Boldo debido a deslizamientos de tierra.

El alcalde Claudio González informó que la comuna acumula decenas de emergencias, incluyendo remociones en masa que afectaron viviendas y caminos.

En paralelo, el Presidente José Antonio Kast calificó como “crítica” la situación en el sur del país y confirmó que las Fuerzas Armadas y policías podrían volver a desplegarse para apoyar a las comunidades afectadas.

Las autoridades mantienen el llamado a la prevención mientras se aproxima un nuevo ciclo de precipitaciones que podría generar complicaciones en zonas cordilleranas, precordilleranas y sectores con alta saturación de suelos.

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