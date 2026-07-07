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VIDEO. “Él me parecía un manipulador y un súper machista que no la dejaba brillar; ella fue su polola por nueve meses”

Oriana Marzoli salió en defensa de la creadora de contenidos Fran Maira, luego de que el cantante peruano, Austin Palao, desconociera a la chilena.

Nicolás Lara Córdova

“Él me parecía un manipulador y un súper machista que no la dejaba brillar; ella fue su polola por nueve meses”

En el episodio más reciente del programa El Juicio de los Ex, Oriana Marzoli arremetió contra Austin Palao luego de que este negara la relación que mantuvo con la creadora de contenidos e influencer Fran Maira.

Durante un episodio de Volverías con tu ex? 2, el cantante peruano desconoció el vínculo que tuvo con Maira, a quien conoció durante el reality ¿Ganar o Servir? de Canal 13.

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“Solo la conocí, nada más, pero nunca llegamos a concretar la relación. Nunca le dije formalmente: ‘¿Quieres estar conmigo?’. Hay que filtrar muy bien a las parejas”, comentó Palao.

Las declaraciones no cayeron bien a la venezolana, quien cuestionó al cantante y salió en defensa de Fran Maira.

“Me encanta que, de todas formas, el tiempo siempre me acabe dando la razón. Yo siempre me tengo que quedar ahí sentada esperando a que pase”, expresó Oriana.

“Yo hace dos años dije muy claramente que él me parecía un manipulador y un súper machista, que no dejaba brillar a Fran, que, por cierto, sí fue su novia durante nueve meses”, afirmó.

Marzoli, además, aseguró que Austin Palao presentó a Fran Maira como su pareja en un programa de televisión en Perú.

“En todo caso, le hacía lo mismo, no la dejaba brillar. Hay un video espectacular mío donde yo le digo eso. En fin, qué rabia me da, pero al mismo tiempo me alegra que lo esté diciendo él solo y no pare de cagarla”, cerró Oriana.

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