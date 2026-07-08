“Es un maricón”: echan al agua periodista chileno tras protagonizar fea “traición” en el pasado

Esta semana, el influencer chileno conocido como Hombre 10 echó al agua a un periodista tras una desagradable experiencia que vivió en el pasado. El creador de contenido, que se especializa en la seducción, disparó contra Felipe Cárdenas, el comunicador que hoy trabaja en Somos Yuly.

“La peor entrevista del mundo la tuve cuando me invitó Julio César Rodríguez con ‘Chelipe’. Aquí yo voy a hablar las cosas sin filtro, me da lo mismo. Voy a contar el cahuín”, afirmó en el programa FEFSTATION de YouTube.

“Hace años a mí me invita ‘Chelipe’ a su programa, me hace una entrevista y le encantó todo lo que yo le hablaba, el tema de la seducción”, partió el relato. “La cosa es que yo termino, me voy yendo y viene la maquilladora y me dice: ‘Oye, ‘Chelipe’ dice si lo esperas un poquito que quiere hablar contigo’”, recordó sobre un episodio previo al ya mencionado.

“Después él se acerca a mí y me dice: ‘Oye bro, qué interesante todo lo que me dijiste. ¿Te puedo contar algo? Hay una chica que me gusta’ y me cuenta de una chica de la tele, no tengo idea cuál es el nombre, una actriz”, sumó.

Según el “galán” de las redes sociales, ambos quedaron en contacto y el periodista incluso le compartió pantallazos de conversaciones para saber qué decir a la mujer que le robaba el sueño y alimentaba el deseo.

La alianza no duró demasiado. “Después yo subo un video donde digo: ‘Tú como hombre jamás debes tener una primera cita en casa con una mujer. ¿Por qué? Porque la mujer que llega a tu casa puede no ser la misma que aparece en redes sociales, por la cantidad de filtros’. Y por decir eso me agarran las feministas”, contó.

Cárdenas no soportó. “Cuando empezó esta funa este chico me escribe y me dice: ‘Oye hermano, ¿Puedes borrar la foto que tienes conmigo?, por fa... y te dejé de seguir para que la gente no me hatee a mí’. Y ahí yo dije: ‘No, este tipo es un maricón’. Ahí nunca más le hablé” , detalló Hombre 10.

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“Años después me invita Julio César Rodríguez a su programa y estaba Chelipe. Durante todo el programa lo único que quiso fue dejarme mal, en ridículo, como le buscaba la quinta pata al gato. Fue la peor entrevista de mi vida y yo ahí, remando como sea”, detalló.