El debate por la reforma a la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente volvió a instalarse con fuerza tras una serie de delitos protagonizados por menores de edad y más aún, luego que el pasado martes el Senado aprobara en general el proyecto con 37 votos a favor y 3 en contra.

En ese contexto, el exfiscal nacional Sabas Chahuán entregó una crítica mirada sobre las modificaciones que se discuten, asegurando que centrar la conversación únicamente en el aumento de las penas constituye “un error de enfoque”.

Exfiscal Sabas Chahuán por denuncias realizadas por excarabinera / FRANCISCO FLORES SEGUEL/AGENCIAUNO Ampliar

En conversación con Ciudadano ADN, el abogado sostuvo que la discusión es necesaria, pero advirtió que no se puede equiparar el tratamiento penal de adolescentes con el de adultos. “No se puede tratar igual a menores de edad que a un tipo que tiene la mayoría de edad y la plenitud de derechos”, afirmó, recordando que Chile está sujeto a tratados internacionales como la Convención sobre los Derechos del Niño y que existe una diferencia evidente en el grado de madurez de los adolescentes.

Chahuán también rechazó las propuestas para reducir la edad de imputabilidad. A su juicio, esa medida generaría “una serie de inconsecuencias normativas”. “Si estimo que un joven de 16 o 17 años es plenamente responsable y lo puedo condenar como a un adulto, entonces también habría que darle derecho a voto, permitirle casarse sin autorización o reconocerle todas las demás obligaciones y derechos de un ciudadano mayor de edad”, ejemplificó.

“Una escuela del delito”

El exfiscal insistió en que el verdadero fracaso está en la reinserción y no en la magnitud de las sanciones. “Se está poniendo el foco solamente en aumentar las penas y no en la prevención y la reinserción”, señaló. En esa línea, fue categórico al describir el funcionamiento del sistema actual: “No funciona en absoluto. Es una escuela del delito”.

Asimismo, advirtió que el endurecimiento de las condenas, por sí solo, no tendrá efectos si la persecución penal continúa siendo deficiente. “Los delincuentes dicen: ‘me van a condenar a 10 años, ahora a 15, bueno, si no me van a pillar’. Les da lo mismo”, sostuvo, agregando que el país enfrenta “una falencia terrible en la persecución penal”.

Finalmente, Chahuán hizo un llamado a abandonar el “populismo penal” y a impulsar políticas de Estado de largo plazo. A su juicio, el país debe invertir en programas efectivos de prevención, fortalecer la reinserción juvenil y mejorar la coordinación institucional. “Si queremos que Chile no termine con un crimen organizado desatado, hay que dotar de recursos, capacidad de gestión y coordinación. Las prioridades están mal puestas”, concluyó.