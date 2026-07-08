Fran Maira revela nuevo coqueteo con estrella de Netflix y genera suspenso en televisión: “El que come callado come dos veces”

En el episodio más reciente de Fiebre de Baile, la creadora de contenidos e influencer, Fran Maira reveló al público que tuvo un breve, pero intenso, coqueteo con un conocido actor europeo.

La revelación se dio luego de que Diana Bolocco le preguntara a Maira quién era la persona más famosa que la sigue en redes sociales.

“Sí (voy a responder), pero no lo voy a decir, porque usted sabe que el que come callado como dos veces”, comentó entre risas.

Tras la insistencia de Diana Bolocco, Fran Maira comenzó a entregar detalles pero evitando decir el nombre.

“Salía en Netflix. Uno de ellos sale en una serie muy conocida en Netflix, de hace unos años”, reveló, aunque aclaró que ya no se siguen en Instagram “para que se haga un misterio”.

Vasco Moulian se sumó a la conversación e intentó convencer a Fran Maira de que diera alguna pista a cambio de entregarle su nota tras su presentación. La creadora de contenidos accedió.

“Voy a solo decir, que se llama Arón… Nada más que eso”, lanzó. Tras esto, el jurado del programa dedujo que se trataba de Arón Piper, conocido por participar en la serie Élite.