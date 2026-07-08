;

VIDEO. Fran Maira revela nuevo coqueteo con estrella de Netflix y genera suspenso en televisión: “El que come callado come dos veces”

La creadora de contenidos reveló la información en el episodio más reciente de Fiebre de Baile.

Nicolás Lara Córdova

Fran Maira revela nuevo coqueteo con estrella de Netflix y genera suspenso en televisión: “El que come callado come dos veces”

En el episodio más reciente de Fiebre de Baile, la creadora de contenidos e influencer, Fran Maira reveló al público que tuvo un breve, pero intenso, coqueteo con un conocido actor europeo.

La revelación se dio luego de que Diana Bolocco le preguntara a Maira quién era la persona más famosa que la sigue en redes sociales.

Revisa también:

ADN

“Sí (voy a responder), pero no lo voy a decir, porque usted sabe que el que come callado como dos veces”, comentó entre risas.

Tras la insistencia de Diana Bolocco, Fran Maira comenzó a entregar detalles pero evitando decir el nombre.

“Salía en Netflix. Uno de ellos sale en una serie muy conocida en Netflix, de hace unos años”, reveló, aunque aclaró que ya no se siguen en Instagram “para que se haga un misterio”.

Vasco Moulian se sumó a la conversación e intentó convencer a Fran Maira de que diera alguna pista a cambio de entregarle su nota tras su presentación. La creadora de contenidos accedió.

“Voy a solo decir, que se llama Arón… Nada más que eso”, lanzó. Tras esto, el jurado del programa dedujo que se trataba de Arón Piper, conocido por participar en la serie Élite.

Contenido patrocinado

Laura Prieto se sincera tras rumores de una nueva relación luego de ser vista junto a misterioso galán: &#039;Me van a ver muchas veces...&#039;

Laura Prieto se sincera tras rumores de una nueva relación luego de ser vista junto a misterioso galán: 'Me van a ver muchas veces...'

Alza de virus respiratorios en 2026: El peligro de dar jarabes a los niños con tos prolongada

Alza de virus respiratorios en 2026: El peligro de dar jarabes a los niños con tos prolongada

El imperdible show gratuito que reunirá a dos potentes bandas chilenas en Santiago

El imperdible show gratuito que reunirá a dos potentes bandas chilenas en Santiago

Kidcore: la tendencia que demuestra que la moda también puede ser divertid

Kidcore: la tendencia que demuestra que la moda también puede ser divertid

Cantó tanto un clásico de Oasis que terminó hablando como Mickey Mouse: Liam Gallagher reaccionó al viral momento

Cantó tanto un clásico de Oasis que terminó hablando como Mickey Mouse: Liam Gallagher reaccionó al viral momento

&#039;El final más increíble&#039;: Vin Diesel enciende los motores de &#039;Fast Forever&#039; con un emotivo mensaje desde el set

'El final más increíble': Vin Diesel enciende los motores de 'Fast Forever' con un emotivo mensaje desde el set

Ruidosa Fest 2026: Todo lo que debes saber de la edición que celebra una década del festival creado por Francisca Valenzuela

Ruidosa Fest 2026: Todo lo que debes saber de la edición que celebra una década del festival creado por Francisca Valenzuela

Emilia Dides compartió como ha crecido su hija Mía Ignacia: &#039;usa ropa de 12 meses y tiene 5&#039;

Emilia Dides compartió como ha crecido su hija Mía Ignacia: 'usa ropa de 12 meses y tiene 5'

Auditor dejó loco al Rumpy con la incursión con la cuñada de su hijo 30 años menor: &#039;Ella estaba a una semana de casarse&#039;

Auditor dejó loco al Rumpy con la incursión con la cuñada de su hijo 30 años menor: 'Ella estaba a una semana de casarse'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad