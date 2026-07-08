Corte de luz en Santiago este jueves 9 de julio: Enel confirma interrupciones en 9 comunas de la RM

Nuevos cortes de luz afectarán a la capital. Así lo comunicó Enel en su sitio web, en donde confirmaron interrupciones en el servicio en nueve comunas de la región Metropolitana durante este jueves 9 de julio.

Según lo informado por la empresa, los cortes de luz se deben a trabajos programados por la compañía para mejorar la calidad del servicio.

Cabe señalar que las interrupciones del servicio son en sectores acotados de cada comuna, es decir, no en la totalidad de las mismas.

A continuación, los horarios y los sectores de Santiago que tendrán cortes de luz este jueves:

Lampa: desde las 10:30 horas hasta las 16:30 horas.

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Huechuraba: desde las 11:00 horas hasta las 15:00 horas.

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Vitacura: desde las 10:00 horas hasta las 18:00 horas.

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La Florida: desde las 10:00 horas hasta las 16:00 horas.

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Macul: desde las 09:30 horas hasta las 14:30 horas.

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Recoleta: desde las 10:30 horas hasta las 16:30 horas.

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Renca: desde las 10:00 horas hasta las 16:00 horas.

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Santiago: desde las 10:00 horas hasta las 14:00 horas.

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Maipú: desde las 09:30 horas hasta las 15:30 horas.