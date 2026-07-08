Corte de luz en Santiago este jueves 9 de julio: Enel confirma interrupciones en 9 comunas de la RM
Revisa acá los horarios y los sectores que se verán afectados por la interrupción del servicio en la capital.
Nuevos cortes de luz afectarán a la capital. Así lo comunicó Enel en su sitio web, en donde confirmaron interrupciones en el servicio en nueve comunas de la región Metropolitana durante este jueves 9 de julio.
Según lo informado por la empresa, los cortes de luz se deben a trabajos programados por la compañía para mejorar la calidad del servicio.
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Cabe señalar que las interrupciones del servicio son en sectores acotados de cada comuna, es decir, no en la totalidad de las mismas.
A continuación, los horarios y los sectores de Santiago que tendrán cortes de luz este jueves:
- Lampa: desde las 10:30 horas hasta las 16:30 horas.
- Huechuraba: desde las 11:00 horas hasta las 15:00 horas.
- Vitacura: desde las 10:00 horas hasta las 18:00 horas.
- La Florida: desde las 10:00 horas hasta las 16:00 horas.
- Macul: desde las 09:30 horas hasta las 14:30 horas.
- Recoleta: desde las 10:30 horas hasta las 16:30 horas.
- Renca: desde las 10:00 horas hasta las 16:00 horas.
- Santiago: desde las 10:00 horas hasta las 14:00 horas.
- Maipú: desde las 09:30 horas hasta las 15:30 horas.
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