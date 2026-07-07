Sernac emite alerta para vehículos de dos conocidas marcas por falla técnica: revisa si el tuyo está en la lista

El Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) emitió una nueva alerta de seguridad para diversos modelos de vehículos por un posible defecto en el central de control del motor (ECM).

Stellantis Chile S.A. advirtió sobre la medida para los vehículos marca Fiat , modelo Pulse, y marca RAM modelo 700 y V700 Rapid, comercializados en el país entre febrero y diciembre del 2025. A continuación, imágenes referenciales:

Sernac Ampliar

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Según lo comunicado por el organismo, en algunos vehículos “pueden experimentar fallas en el sello de la central de control del motor (ECM)”.

“Lo anterior implica que, en algunos casos, esta falla en el sello puede permitir que el agua ingrese a la ECM, y causar un mal funcionamiento de la ECM. Esta condición puede provocar la desalineación de la correa de distribución y, en consecuencia, la detención del motor”, agregó el ente fiscalizador.

En tanto, el Sernac señaló que la falla podría “resultar en la imposibilidad de arrancar el motor o apagarse sin previo aviso, lo que puede causar accidentes”.

¿Qué deben hacer los consumidores afectados?

El ente fiscalizador recomienda a los consumidores a verificar si es que su vehículo se encuentra en el listado VIN o número de chasis adjunto en el sitio web (disponible aquí).

De ser el caso, los afectados deben comunicarse directamente con la empresa, quienes procederán a con la sustitución de la central de control del motor (ECM). Dicha reparación no tiene costo alguno para los consumidores afectados.

A continuación, los puntos de contacto: