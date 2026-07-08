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Corte de luz en Chile: más de 60 mil clientes están sin suministro en medio de sistema frontal

Revisa acá las zonas más afectadas.

Juan Castillo

Agencia Uno

Agencia Uno

El sistema frontal que afecta a la zona centro-sur del país ha generado diversas problemáticas, entre ellas, un masivo corte de luz.

Esto porque según reporta la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC), cerca de 50 mil clientes están sin suministro eléctrico en Chile.

En detalle, al menos 62.436 clientes están sin luz en el país.

Las regiones más afectadas son La Araucanía, con 34.255 hogares sin suministro, seguida de la Región Metropolitana (9.840) y Los Ríos (5.564).

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Mientras que las comunas con mayor número de afectación son Santiago (6.507), Saavedra (5.292), Loncoche (3.714), y Carahue (3.699).

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