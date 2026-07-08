Misterio por muerte de mujer de 19 años en Puente Alto: PDI investiga desde un femicidio hasta un hecho autoinferido

La Brigada de Homicidios (BH) Sur de la Policía de Investigaciones (PDI), junto al Laboratorio de Criminalística Central, se encuentra investigando el hallazgo del cuerpo sin vida de una mujer de 19 años en la vía pública de la comuna de Puente Alto. El caso ha encendido las alarmas debido a un violento antecedente ocurrido solo horas antes del deceso.

Según informó el comisario Carlos Lobos Mercado, el procedimiento comenzó este miércoles alrededor de las 14:00 horas, luego de que vecinos de la población La Frontera alertaran a las autoridades sobre la presencia de la víctima con lesiones visibles en la calle.

Uno de los antecedentes más complejos del caso apunta a una denuncia previa realizada por la propia víctima. De acuerdo a lo confirmado por la PDI, a eso de las 04:30 de la madrugada de la misma jornada, la joven realizó un llamado de emergencia al nivel 133 de Carabineros para dar cuenta de que estaba siendo víctima de un episodio de violencia intrafamiliar (VIF).

Debido a esto, las primeras indagaciones se concentran en el entorno de la mujer. La policía civil ya tiene en la mira a un eventual sospechoso.

“Podría corresponder a una persona que reside en el mismo inmueble. Estamos trabajando para establecer qué relación tenían y desde hace cuánto tiempo vivían en el propio domicilio. Se trataría de un hombre chileno, adulto”, detalló el comisario Lobos.

Las hipótesis: Examen médic o y causas a determinar

Respecto a las condiciones en las que fue encontrado el cuerpo, el personal policial indicó que el examen externo arrojó la presencia de lesiones equimóticas (moratones) sobre la superficie corporal, descartando de momento heridas cortantes o impactos de bala.

La policía mantiene abiertas dos líneas investigativas paralelas: una intervención de terceras personas (femicidio) o una dinámica del tipo autoinferida (suicidio).

“Las lesiones observables no pueden ser atribuidas necesariamente a la intervención de terceras personas, y tampoco es posible descartar que sean del tipo autoinferida”, precisó el jefe policial, agregando que hasta el momento no se han encontrado cartas de despedida en el lugar.

La causa precisa del fallecimiento de la joven de 19 años quedará determinada de manera científica por la necropsia correspondiente que realice el Servicio Médico Legal (SML).

En tanto, los equipos de la PDI continúan empadronando el sector, entrevistando a familiares y tomando declaraciones a testigos para esclarecer la dinámica de los hechos.