El Mundial 2026 ha sorprendido a todos los espectadores debido a los emocionantes duelos que se han visto en la mayoría de partidos, con muchos goles y definiciones en minutos finales de los compromisos.

Si bien la entretención ha estado asegurada, muchas veces este caos no significa buen juego. En conversación con Los Tenores de la Tarde, Mario Salas, entrenador chileno de amplia experiencia, hizo un repaso de lo que llevamos de Copa del Mundo desde el punto de vista de un DT y su diagnóstico es claro.

“La verdad es que el Mundial, futbolística y tácticamente, es muy poco lo que ha dejado. El otro día leí en la prensa británica que las selecciones están retrasadas en casi 15 años en comparación a lo que puede entregar un club”, afirmó el extécnico de Colo Colo, la UC y demás clubes nacionales y extranjeros.

“Eso evidentemente tiene que ver con que las selecciones entrenan mucho menos. Además, se encuentran con un Mundial que es al final de la temporada”, agregó el estratega sobre los motivos de estas diferencias.

Además, comentó el gran desafío que tienen los seleccionadores en este tipo de competencias. “Yo creo que la gran virtud de los cuerpos técnicos está en mantener esa motivación y hambre por ganar de tantas figuras, y la dosificación física que puedan tener para rendir en cada uno de los partidos”, cerró Mario Salas.