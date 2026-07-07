Sin transmisión por TV cable: así se jugarán las semifinales de la Copa de la Liga / Daniel Pino/UnoNoticias

Pese al desarrollo del Mundial 2026, el fútbol chileno no se detiene y así como semanas anteriores tuvo encuentros por la fase de grupos de la Copa Chile, ahora la agenda pone el foco en la Copa de la Liga.

Esto pues durante esta semana se disputarán las semifinales, las cuales implican llaves de ida y vuelta.

Por una parte, este miércoles 8 de julio, Unión La Calera recibirá a Coquimbo Unido y luego los “piratas” jugarán la revancha en el puerto el domingo 12 de julio.

Del otro lado del cuadro, Ñublense comenzará en Chillán la llave ante O’Higgins el jueves 9 de julio, culminando en Rancagua el domingo 12 de julio.

La particularidad es que ninguno de estos encuentros tendrá transmisión por TV cable, sino que solo se podrán observar a través de la plataforma HBO Max.

Cabe destacar que el ganador de la Copa de la Liga tendrá un cupo directo en la Copa Libertadores 2027.

Semifinales ida

Miércoles 8 de julio

19:00 hrs | Unión La Calera vs. Coquimbo Unido | Nicolás Chahuán

Jueves 9 de julio

19:00 hrs | Ñublense vs. O’Higgins | Nelson Oyarzún

Semifinales vuelta

Domingo 12 de julio

15:00 hrs | Coquimbo Unido vs. Unión La Calera | Francisco Sánchez Rumoroso

20:00 hrs | O’Higgins vs. Ñublense | Codelco El Teniente