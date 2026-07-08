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¿Buscas emigrar?: abren vacantes para que chilenos trabajen en Alemania con apoyo económico

Las postulaciones se abrirán a partir de septiembre y permitirán a los seleccionados aprender el idioma antes de partir a Europa.

Nicolás Lara Córdova

¿Buscas emigrar?: abren vacantes para que chilenos trabajen en Alemania con apoyo económico

¿Buscas emigrar?: abren vacantes para que chilenos trabajen en Alemania con apoyo económico / Klaus Vedfelt

Mientras muchos profesionales de la salud en Chile enfrentan contratos temporales, reemplazos o dificultades para acceder a empleos estables, una nueva convocatoria abrirá la posibilidad de desarrollar una carrera profesional en Alemania, uno de los países que actualmente enfrenta una creciente demanda de enfermeros debido al envejecimiento de su población.

La iniciativa, que comenzará su proceso de postulación entre fines de septiembre e inicios de octubre, busca seleccionar enfermeros titulados para integrarse a Vivantes Hauptstadtpflege, una residencia de adultos mayores en Alemania.

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Las postulaciones estarán abiertas hasta diciembre y, posteriormente, en enero, representantes del empleador viajarán desde Alemania para entrevistar personalmente a los candidatos y seleccionar a quienes formarán parte del programa.

“Este programa consiste en la búsqueda de enfermeros titulados por parte del empleador Vivantes Hauptstadtpflege, una residencia de adultos mayores en Alemania. Ellos generan una alianza con nosotros no sólo para buscar a estos profesionales, sino también para encargarnos del curso de alemán que deben realizar los participantes”, explica Sofía Marín, Coordinadora de Reclutamiento Programas Especiales de Berlitz Chile.

¿Cómo postular al trabajo en Alemania?

Para postular a una de estas oportunidades, los interesados deberán ingresar al sitio web habilitado, donde deberán rellenar un formulario de inscripción para poder optar a una de las plazas habilitadas para trabajar en Europa.

El sitio detalla que los seleccionados reciben un curso de alemán completamente gratuito hasta alcanzar un nivel B2 (intermedio), requisito indispensable para ejercer en el país europeo.

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