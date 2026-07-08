Reportan corte de suministro eléctrico en Providencia y Las Condes: conoce los lugares afectados / Pablo Ovalle Isasmendi

Durante la noche de este miércoles 8 de julio se comenzó a reportar un corte del uz en la comuna de Providencia en Santiago, Región Metropolitana.

Según los relatos de los usuarios en X, el corte de luz comenzó a eso de las 21:49 de la noche del miércoles y afecta desde el sector de Manuel Montt hasta Alcántara.

De acuerdo con la información entregada por Enel a través de su canal de información, el suministro eléctrico se encuentra cortado desde Avenida Providencia con Miguel Claro hasta Avenida Apoquindo con Gertrudis Echeñique en la comuna de Las Condes.

La incidencia también abarca el área de Eliodoro Yáñez, Luis Thayer Ojeda, Avenida Tobalaba y Avenida Pocuro.

Según la información dada por Enel, la hora estimada de normalización está prevista para las 1:48 horas del jueves 9 de julio.