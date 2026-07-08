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FOTO. Revisa tu bolsillo: esta es la moneda chilena que podría venderse en hasta $1 millón

El valor final del ejemplar va a depender de su estado de conservación, autenticidad y demanda. Revisa acá todos los detalles.

Sebastián Escares

Revisa tu bolsillo: esta es la moneda chilena que podría venderse en hasta $1 millón

Revisa tu bolsillo: esta es la moneda chilena que podría venderse en hasta $1 millón / Agencia Uno

Una antigua moneda chilena de 10 centavos volvió a llamar la atención entre coleccionistas debido a su escasez y al valor que podría alcanzar en el mercado numismático. Se trata de un ejemplar acuñado en 1976, pero no de cualquier versión de ese año.

De acuerdo con la cuenta especializada Mundo Monedas Chile, la pieza que despierta mayor interés es la moneda de 10 centavos de 1976 fabricada en bronce. Según referencias difundidas en el mundo del coleccionismo, esta variante podría venderse entre $500 mil y $1 millón, dependiendo de su estado de conservación, autenticidad y demanda.

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La clave para identificar esta moneda está en el material. Durante 1976 existieron ejemplares de 10 centavos fabricados en aluminio y otros en bronce de aluminio, pero estos últimos son considerados mucho más escasos.

“Se acuñaron en aluminio y en bronce, siendo las de bronce muy pocas. Las de aluminio valen cerca de $300”, explicaron desde Mundo Monedas Chile en una publicación difundida en redes sociales.

La diferencia más evidente está en el color y el peso. Las monedas de aluminio presentan un tono plateado, son más livianas y suelen sentirse menos densas al tacto. En cambio, las de bronce tienen un color dorado y son más pesadas.

También conviene revisar el año de acuñación. Para que corresponda a la variante buscada, la moneda debe indicar 1976 y mantener legibles sus detalles principales. Las piezas deterioradas, rayadas, golpeadas o limpiadas de forma abrasiva pueden perder valor frente a los coleccionistas.

Pese al interés generado, no todas las monedas de 10 centavos tienen un precio elevado. Las versiones de aluminio de 1976, así como las emitidas en 1977, 1978 y 1979, son más comunes y suelen alcanzar montos considerablemente menores.

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