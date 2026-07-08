Partidos del fútbol chileno hoy 8 de julio: ¿qué duelos se juegan y dónde ver en vivo, por TV y online? / MAURICIO TORO/AGENCIA UNO

Hoy, miércoles 8 de julio, el fútbol chileno continúa la semana con una agenda que contempla un partido.

Este encuentro dará inicio a las semifinales ida de la Copa de la Liga.

Copa de la Liga 2026

La programación del fútbol chileno hoy 8 de julio comenzará a las 19:00 horas, en el Nicolás Chahuán, donde Unión La Calera enfrentará a Coquimbo Unido.

Mathías Riquelme será el juez del compromiso, que será transmisión por TV únicamente en la plataforma HBO Max.