Partidos del fútbol chileno hoy 8 de julio: ¿qué duelos se juegan y dónde ver en vivo, por TV y online?
La agenda de encuentros del balompié nacional para este miércoles contempla un juego de la Copa de la Liga.
Hoy, miércoles 8 de julio, el fútbol chileno continúa la semana con una agenda que contempla un partido.
Este encuentro dará inicio a las semifinales ida de la Copa de la Liga.
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La programación del fútbol chileno hoy 8 de julio comenzará a las 19:00 horas, en el Nicolás Chahuán, donde Unión La Calera enfrentará a Coquimbo Unido.
Mathías Riquelme será el juez del compromiso, que será transmisión por TV únicamente en la plataforma HBO Max.
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