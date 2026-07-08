;

Crisis en el PS escala tras tensa discusión entre Vodanovic y Cicardini: registro muestra cruce en plena sala del Senado

La senadora Danisa Astudillo explicó por qué decidió acercarse y pedir que la conversación saliera de la sala.

Nelson Quiroz

SENADO: 08 de Julio de 2026

SENADO: 08 de Julio de 2026 / Oscar Guerra

Un nuevo capítulo sumó la crisis interna del Partido Socialista (PS), luego de que se difundieran imágenes del tenso intercambio protagonizado por la presidenta de la colectividad, Paulina Vodanovic, y la senadora Daniella Cicardini al interior de la sala del Senado, en medio de la disputa por la estrategia frente a la megarreforma del Gobierno.

El registro muestra a la timonel acercándose al escaño de la parlamentaria y sosteniendo un diálogo en un tono tenso.

Revisa también

ADN

En las imágenes, la dirigenta socialista aparece de pie frente a su compañera de bancada, mientras Cicardini también se levanta y responde al intercambio. El momento fue interrumpido por la senadora socialista Danisa Astudillo, quien se acercó para separar a ambas parlamentarias y pedir calma.

ADN

Agencia Uno

Esta última congresista, quien presenció directamente la escena, explicó que consideró necesario trasladar la conversación fuera del hemiciclo para evitar que la tensión escalara públicamente.

“Yo estaba al lado nomás, y lo que sentí que era necesario era que esto se abordara fuera de la sala con mayor tranquilidad”, señaló a 24 Horas, agregando que durante un almuerzo de la bancada habían acordado “cuidar las formas” en medio de la crisis interna.

La senadora además aseguró que Cicardini se comprometió a modificar la forma en que estaba planteando sus críticas, luego de sus cuestionamientos a Vodanovic por las conversaciones con el Ejecutivo en torno a la megarreforma. “Ella también se comprometió públicamente a que iba a cambiar quizás la forma de decir las cosas”, afirmó Astudillo.

El episodio ocurre tras una jornada marcada por fuertes recriminaciones dentro del PS, luego de que Cicardini acusara públicamente a la directiva de haber mantenido conversaciones con el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, sin informar a la bancada, en el marco de las negociaciones sobre la reforma económica. Vodanovic rechazó esas acusaciones y defendió que los diálogos fueron parte de su rol institucional.

Pese al conflicto, Cicardini aseguró posteriormente que existen mejores condiciones para retomar la coordinación interna. “No cambio mis palabras de lo que dije hace dos días atrás, pero entiendo que hoy estamos en mejores condiciones para dialogar de manera más coordinada, con mayor transparencia”, afirmó.

Contenido patrocinado

Laura Prieto se sincera tras rumores de una nueva relación luego de ser vista junto a misterioso galán: &#039;Me van a ver muchas veces...&#039;

Laura Prieto se sincera tras rumores de una nueva relación luego de ser vista junto a misterioso galán: 'Me van a ver muchas veces...'

Alza de virus respiratorios en 2026: El peligro de dar jarabes a los niños con tos prolongada

Alza de virus respiratorios en 2026: El peligro de dar jarabes a los niños con tos prolongada

El imperdible show gratuito que reunirá a dos potentes bandas chilenas en Santiago

El imperdible show gratuito que reunirá a dos potentes bandas chilenas en Santiago

Kidcore: la tendencia que demuestra que la moda también puede ser divertid

Kidcore: la tendencia que demuestra que la moda también puede ser divertid

Cantó tanto un clásico de Oasis que terminó hablando como Mickey Mouse: Liam Gallagher reaccionó al viral momento

Cantó tanto un clásico de Oasis que terminó hablando como Mickey Mouse: Liam Gallagher reaccionó al viral momento

&#039;El final más increíble&#039;: Vin Diesel enciende los motores de &#039;Fast Forever&#039; con un emotivo mensaje desde el set

'El final más increíble': Vin Diesel enciende los motores de 'Fast Forever' con un emotivo mensaje desde el set

Ruidosa Fest 2026: Todo lo que debes saber de la edición que celebra una década del festival creado por Francisca Valenzuela

Ruidosa Fest 2026: Todo lo que debes saber de la edición que celebra una década del festival creado por Francisca Valenzuela

Emilia Dides compartió como ha crecido su hija Mía Ignacia: &#039;usa ropa de 12 meses y tiene 5&#039;

Emilia Dides compartió como ha crecido su hija Mía Ignacia: 'usa ropa de 12 meses y tiene 5'

Auditor dejó loco al Rumpy con la incursión con la cuñada de su hijo 30 años menor: &#039;Ella estaba a una semana de casarse&#039;

Auditor dejó loco al Rumpy con la incursión con la cuñada de su hijo 30 años menor: 'Ella estaba a una semana de casarse'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad