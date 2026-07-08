Crisis en el PS escala tras tensa discusión entre Vodanovic y Cicardini: registro muestra cruce en plena sala del Senado

Un nuevo capítulo sumó la crisis interna del Partido Socialista (PS), luego de que se difundieran imágenes del tenso intercambio protagonizado por la presidenta de la colectividad, Paulina Vodanovic, y la senadora Daniella Cicardini al interior de la sala del Senado, en medio de la disputa por la estrategia frente a la megarreforma del Gobierno.

El registro muestra a la timonel acercándose al escaño de la parlamentaria y sosteniendo un diálogo en un tono tenso.

En las imágenes, la dirigenta socialista aparece de pie frente a su compañera de bancada, mientras Cicardini también se levanta y responde al intercambio. El momento fue interrumpido por la senadora socialista Danisa Astudillo, quien se acercó para separar a ambas parlamentarias y pedir calma.

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Esta última congresista, quien presenció directamente la escena, explicó que consideró necesario trasladar la conversación fuera del hemiciclo para evitar que la tensión escalara públicamente.

“Yo estaba al lado nomás, y lo que sentí que era necesario era que esto se abordara fuera de la sala con mayor tranquilidad”, señaló a 24 Horas, agregando que durante un almuerzo de la bancada habían acordado “cuidar las formas” en medio de la crisis interna.

La senadora además aseguró que Cicardini se comprometió a modificar la forma en que estaba planteando sus críticas, luego de sus cuestionamientos a Vodanovic por las conversaciones con el Ejecutivo en torno a la megarreforma. “Ella también se comprometió públicamente a que iba a cambiar quizás la forma de decir las cosas”, afirmó Astudillo.

El episodio ocurre tras una jornada marcada por fuertes recriminaciones dentro del PS, luego de que Cicardini acusara públicamente a la directiva de haber mantenido conversaciones con el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, sin informar a la bancada, en el marco de las negociaciones sobre la reforma económica. Vodanovic rechazó esas acusaciones y defendió que los diálogos fueron parte de su rol institucional.

Pese al conflicto, Cicardini aseguró posteriormente que existen mejores condiciones para retomar la coordinación interna. “No cambio mis palabras de lo que dije hace dos días atrás, pero entiendo que hoy estamos en mejores condiciones para dialogar de manera más coordinada, con mayor transparencia”, afirmó.