Estos son los cruces con más accidentes de tránsito en la región Metropolitana según Conaset

Los accidentes de tránsito continúan siendo una de las principales causas de muertes y lesiones en las calles del país.

En ese contexto, un análisis de la Comisión Nacional de Seguridad de Tránsito (Conaset) identificó las intersecciones que concentraron la mayor cantidad de siniestros durante 2024 en la región Metropolitana.

A nivel nacional, Conaset contabilizó 75.653 siniestros, de los cuales más de 52 mil estuvieron asociados a la imprudencia de los conductores.

Los cruces con más accidentes

En total, la RM registró 21.883 accidentes de tránsito durante 2024, con un saldo de 312 personas fallecidas y 8.681 lesionadas.

Los cruces con más accidentes fueron:

Américo Vespucio con Gran Avenida José Miguel Carrera (La Cisterna): 59 accidentes, una persona fallecida y dos lesionadas.

59 accidentes, una persona fallecida y dos lesionadas. Américo Vespucio con Camino a Lonquén (Cerrillos): 48 accidentes.

48 accidentes. Caletera de Américo Vespucio Norte con Camino a Lonquén (Cerrillos): 38 accidentes y una víctima fatal.

38 accidentes y una víctima fatal. Américo Vespucio con Pajaritos (Maipú).

Providencia con Vicuña Mackenna (Providencia).

Concha y Toro, junto al Hospital Sótero del Río (Puente Alto).

Camilo Henríquez con El Peral (Puente Alto).

Sobre estos resultados, el gerente de Seguridad Vial de la Mutual de Seguridad, Luis Stuven, aseguró que en Chile existe una percepción de escasa fiscalización.

“Todos sabemos que el límite es 50 km/h, pero es cosa que nos subamos al auto para que todo el mundo pase por el lado a más velocidad. Lo mismo ocurre con el tema del celular", afirmó, insistiendo en la necesidad de avanzar en la implementación de la Ley CATI para reforzar el control automatizado de las infracciones.