La Corte de Apelaciones resolvió este viernes revocar la medida cautelar de prisión preventiva que pesaba sobre la exministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco. El tribunal de alzada determinó que la abogada deberá cumplir la cautelar de arresto domiciliario total mientras se desarrolla la investigación penal en su contra por los presuntos delitos de cohecho reiterado y lavado de activos, arista judicial vinculada al denominado caso Muñeca Bielorrusa.

Tras abandonar el recinto penitenciario, Vivanco se refirió de forma directa al impacto personal de la reclusión: “Ha sido un periodo muy duro para mí, para mi familia. No es fácil estar encerrado. Es complicado también una persona que tiene la salud que tengo yo. Yo tengo varios problemas de salud, así que ha sido complicado”, aseguró.

Respecto a las condiciones de su permanencia en el penal, detalló que “las personas que estamos imputadas estamos en una sección aparte, así que he tenido oportunidad de convivir con dos personas que estaban imputadas, pero no con toda la población penal”. Añadió que “ha habido medidas de seguridad que creo que han sido importantes y como digo, como tengo un estado de salud que no es bueno, ha sido por ese lado difícil porque son varias cosas y no siempre todas ellas basta con los medicamentos, algunas requieren tratamientos, otras requieren exámenes y eso ha sido difícil por las condiciones mismas de estar preso en nuestro país”.

Limitaciones médicas en prisión y declaración de inocencia

En el plano netamente procesal, Vivanco enfatizó de manera taxativa su postura ante las imputaciones formuladas por el Ministerio Público: “Hay que investigar.. Yo como siempre se los he dicho, me declaro inocente y tengo pedido a través de mi abogado declarar en mi juicio, así que espero declarar pronto y dar todos los detalles que me corresponde darle a la fiscalía”. Al ser consultada por avances o fechas para dicha instancia, precisó: “No, no tengo fecha todavía de declaración, pero está solicitada y estoy, como siempre lo he estado, a disposición tanto del tribunal como de la fiscalía”.

La imputada argumentó que “evidentemente no soy una persona que se pueda catalogar de peligro para la sociedad, al contrario, soy una persona que quiere colaborar. Yo quiero defenderme en un juicio justo y evidentemente que voy a colaborar en todo lo que sea necesario para llegar a ese final que yo espero y que tengo la confianza de que así va a ser”.

En esa línea, la exautoridad del máximo tribunal del país defendió su trayectoria institucional y el rol de sus representantes legales en la causa: “Cuando fui ministra procedí siempre con honorabilidad y con rectitud y eso es lo que espero demostrar y para eso existen los juicios y para eso existen las condiciones dadas para poder rendir pruebas".

Al cierre de sus declaraciones, asoció la importancia de cumplir el arresto en su hogar debido a las responsabilidades y necesidades directas de su entorno familiar de la cuarta edad: “Efectivamente, la salud de mi madre es una salud, como digo, muy mala, mi mamá tiene daño neurológico. Entonces, de manera evidente que ella está al cuidado de una institución, pero no es lo mismo que el afecto y la cercanía que tú le puedes dar a un paciente de la cuarta edad, porque ella tiene 86 años”.