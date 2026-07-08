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Kidd Voodoo en el Estadio Monumental: cómo, cuándo y precios para comprar las entradas para el histórico concierto

El cantante nacional dará un nuevo paso en su carrera musical tras presentar su nuevo disco, Euforia.

Nicolás Lara Córdova

Kidd Voodoo en el Estadio Monumental: cómo, cuándo y precios para comprar las entradas para el histórico concierto

Kidd Voodoo entregó un histórico anuncio para su carrera musical durante la tarde de este miércoles y es que el cantante nacional ofrecerá el concierto más grande en su historia.

A través de una publicación en redes sociales, el cantante de 24 años anunció que presentará su más reciente trabajo, Euforia, en el Estadio Monumental el próximo 7 de diciembre.

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¿Cómo, cuándo y dónde se podrán comprar las entradas del concierto de Kidd Voodoo?

De acuerdo con la información entregada por el artista, se realizará una preventa exclusiva para clientes de Cuenta Corriente del Banco Estado el próximo lunes 13 de julio a las 10:00 de la mañana, la cual tendrá un 20% de descuento.

La venta general arrancará el próximo miércoles 15 de julio a las 10:30 de la mañana o al agotarse el stock de la preventa que se realizará dos días antes.

La venta de entradas se realizará a través del sistema PuntoTicket y los precios parten desde los $19.000 hasta los $61.750.

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