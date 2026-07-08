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A cuidarse: los 18 jugadores que podrían perderse las semifinales del Mundial 2026 por acumulación de amarillas

En una lista liderada por Michel Olise y Jude Bellingham, la selección más complicada será Marruecos.

Javier Catalán

Getty Images

Getty Images / MAURO PIMENTEL

Este jueves comienza la disputa de los cuartos de final del Mundial 2026 con partidazos apasionantes que nadie se quiere perder, aunque varias de las figuras deberán cuidarse si quieren jugar una eventual semifinal.

Esto, porque son 18 los futbolista que llegan apercibidos con tarjetas amarillas a sus partidos en la ronda de los ocho mejores y, en caso de sumar otra amonestación, quedarían suspendidos para el siguiente duelo.

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Francia vs. Marruecos

En el caso de los “galos”, que se verán las caras este jueves ante Marruecos, son tres los jugadores que deberán evitar una tarjeta amarilla: Michael Olise, Bradley Barcola y Manu Koné.

En el elenco africano las cosas son aún peores, ya que son cincos los futbolistas que ya arrastran una amonestación de las rondas anteriores: Achraf Hakimi, Issa Diop, Anas Halhal. Bilal El Khannouss y Azzedine Ounahi.

España vs. Bélgica

Al contrario que en el anterior cruce, este duelo de europeos solo llega se disputará con un apercibido por equipo. Ferrán Torres en el caso de “La Roja”, y Brandon Mechele para los belgas.

Noruega vs. Inglaterra

Luego de una batalla para eliminar a México, ahora los ingleses deberán cuidar a cuatro de sus titulares si no los quieren perder en caso de avanzar a semifinales: Nico O’Reilly, Declan Rice, Jude Bellingham y Marc Guehi.

Por otro lado, los nórdicos solo tienen apercibidos al extremo izquierdo, Antonio Nusa.

Argentina vs. Suiza

En el caso de la vigente campeona del mundo, la única preocupación será Gonzalo Montiel, que si bien no viene siendo titular, ha sido una alternativa de mucho uso para Lionel Scaloni.

Diferentes es la realidad de Suiza, que llegará con tres futbolista con una tarjeta amarilla en su haber: Miro Muheim, Granit Xhaka y Denis Zakaria.

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