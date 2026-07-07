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Querella por presunto fraude al fisco en Municipalidad de Salamanca apunta a irregularidades por más de $1.350 millones

La acción judicial solicita indagar eventuales delitos y establecer responsabilidades tras antecedentes respaldados por informes y peritajes.

Martín Neut

Municipalidad de Salamanca

Municipalidad de Salamanca

La Municipalidad de Salamanca presentó una querella criminal ante el Juzgado de Garantía de Illapel para que se investiguen presuntas irregularidades detectadas en la administración anterior, las que podrían haber provocado un perjuicio fiscal superior a los $1.350 millones.

La acción judicial apunta a eventuales delitos de fraude al fisco, malversación de caudales públicos y apropiación indebida.

Entre los hechos denunciados figuran contrataciones a honorarios por cerca de $100 millones de personas que, según los antecedentes, no habrían prestado servicios al municipio.

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Deuda superior a $1.190 millones

También se investigan posibles irregularidades en el traspaso de $163,7 millones al Departamento de Administración de Educación Municipal (DAEM) para proyectos del Programa de Mejoramiento Urbano.

A ello se suma el presunto no pago de cotizaciones previsionales y de salud de funcionarios del DAEM durante 2023 y 2024, pese a que los descuentos fueron realizados, lo que representa una deuda superior a $1.190 millones.

El alcalde Carlos Lillo afirmó que “cuando existen antecedentes suficientes que hacen necesario esclarecer hechos que podrían haber comprometido el patrimonio municipal, corresponde ponerlos en conocimiento de la justicia".

“Contienen elementos suficientes”

Lillo agregó que "no corresponde mirar hacia otro lado, sino actuar con la responsabilidad, transparencia y apego a la ley“.

El abogado Juan Carlos Manríquez, quien patrocina la querella, explicó que la presentación se sustenta en informes de la Contraloría General de la República y peritajes independientes.

A su juicio, estos antecedentes “contienen elementos suficientes para justificar la apertura de una investigación penal” y dan cuenta de “un eventual perjuicio de enorme magnitud para el patrimonio municipal y para cientos de funcionarios”.

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