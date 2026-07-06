Oposición descarta acusación constitucional contra Trinidad Steinert y opta por comisión investigadora

Como es habitual los lunes, las directivas de los partidos de la oposición se reunieron en la sede del Partido Socialista, en Santiago, para abordar la agenda política y coordinar posiciones sobre distintos temas.

Entre las materias analizadas estuvo el dictamen de la Contraloría, que concluyó que la exministra de Seguridad Pública, Trinidad Steinert, excedió sus atribuciones al solicitar a la PDI antecedentes sobre funcionarios vinculados a una investigación penal reservada en curso.

Durante la reunión hubo una postura única entre las colectividades. En ese contexto, las directivas acordaron recomendar a sus bancadas parlamentarias no avanzar en una acusación constitucional contra la exautoridad y, en su lugar, promover la creación de una comisión especial investigadora .

“No es oportuno”

Tras el encuentro, el diputado y presidente del PPD, Raúl Soto, señaló que “no quisiera que temas tan importantes como los que estamos discutiendo se vuelvan a empañar por nuevas acusaciones constitucionales”.

“No es oportuno reabrir el debate sobre una nueva acusación constitucional el día de hoy, cuando acabamos de terminar una acusación constitucional muy injusta”, afirmó, en alusión al libelo presentado contra el exministro de Hacienda, Nicolás Grau, que finalmente fue rechazado.

No obstante, la postura del sector no implica que no tomen medidas. Según explicaron, la prioridad será impulsar una comisión especial investigadora para recabar más antecedentes.