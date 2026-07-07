Giro en el futuro de Damián Pizarro: revelan la importante decisión que analiza Udinese con el delantero

Damián Pizarro atraviesa un complejo momento en su carrera, luego de completar casi dos temporadas sin apenas sumar minutos en el fútbol profesional.

Luego de su fichaje por Udinese y complejas cesiones en Le Havre y Racing de Avellaneda, el delantero formado en Colo Colo se encuentra a la espera de que sucederá con él para el segundo semestre de esta temporada.

Si bien han habido rumores que lo acercan de vuelta al fútbol chileno, precisamente a Audax Italiano, lo cierto es que en el cuadro italiano, aún dueño de su pase, todavía no toman una decisión con el jugador y, ahora, podría volver a Europa.

Según informó Tutto Udinese, existe la posibilidad de que Damián Pizarro retorne al club de Friuli. Esto, porque desde la dirigencia quieren analizar desde cerca qué hacer con el delantero, ya que no quieren renunciar aún a la inversión que hicieron en él.

Desde el equipo italiano creen que el atacante de 21 años aún tiene potencial para ser un futbolista importante, por lo que buscarán tomar la mejor decisión para que pueda seguir desarrollándose.

Por el momento, la cesión en Racing de Avellaneda no se ha cancelado, aunque el jugador no ha sido tomado en cuenta en la intertemporada del elenco argentino.