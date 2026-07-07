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Con 37 votos a favor: Senado aprueba en general reforma a la Responsabilidad Penal Adolescente

El proyecto avanzará a su discusión en particular, mientras el Gobierno prepara indicaciones para reforzar sanciones y medidas de control.

Martín Neut

SENADO: 07 de Julio de 2026

SENADO: 07 de Julio de 2026 / Oscar Guerra

El Senado aprobó en general el proyecto que reforma la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente (RPA), iniciativa que busca modificar el sistema aplicable a menores de edad que cometen delitos. La propuesta avanzó con 37 votos a favor y 3 en contra.

Con la aprobación, el proyecto seguirá su tramitación. Los senadores tendrán plazo hasta el 17 de julio para presentar indicaciones, antes de que la Comisión revise los cambios y se realice la votación en particular.

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El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Fernando Rabat, valoró el respaldo obtenido y confirmó que el Gobierno ingresará indicaciones para endurecer la normativa.

“Vamos a intensificar las medidas de control cerrado”

“Vamos a hacer efectiva la reiteración en los delitos cometidos por los menores de edad, que hoy día no se reconoce. Vamos a intensificar las medidas de control cerrado, de libertad, de que no exista acceso a la libertad en la forma que hoy día se ha establecido”, afirmó.

Además, el secretario de Estado señaló que se incorporará la reincidencia como un nuevo elemento y que se buscará que menores de 17 años y 6 meses cumplan penas en centros o secciones juveniles dentro de recintos penitenciarios.

Rabat aseguró que los cambios no dejarán de lado la reinserción. “Estamos convencidos que reinserción es sinónimo de seguridad”, sostuvo, en medio del debate por el endurecimiento del sistema penal adolescente.

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