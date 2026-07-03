“Chile sí está preparado”: ministro Arrau revela el estricto régimen que enfrentarán los cabecillas del Tren de Aragua

23 DE JUNIO DE 2026/VALPARAISO durante la sesion en sala del senado. FOTO: OSCAR GUERRA/UNO NOTICIAS / Oscar Guerra

Durante esta jornada, el ministro de Seguridad, Martín Arrau, aseguró que Chile está preparado para recibir y recluir a cabecillas del Tren de Aragua, luego de la extradición de Dayonis Orozco, alias “Botija”, desde Colombia.

“Chile está preparado y nos alegra que no haya impunidad y que estas personas, tarde o temprano, lleguen para ser juzgadas y cumplan su pena en nuestro país”, sostuvo el secretario de Estado.

Orozco arribó durante la jornada del jueves bajo un amplio operativo de seguridad, encabezado por efectivos de Carabineros y la Policía de Investigaciones (PDI). En Chile será formalizado por los crímenes del excarabinero Emmanuel Sánchez y del exteniente venezolano Ronald Ojeda.

Tras su llegada, el presunto integrante del Tren de Aragua fue trasladado hasta el Recinto Especial Penitenciario de Alta Seguridad (Repas), ubicado en Santiago Centro.

El régimen que deberá cumplir “Botija”

El ministro Arrau detalló que Orozco permanecerá aislado y bajo estrictas medidas de vigilancia al interior del recinto penitenciario.

“Está en un régimen solitario, con muy poco tiempo de patio al día y cumpliendo todos los estándares de derechos humanos, pero con el máximo nivel de severidad y de seguridad”, afirmó.

Asimismo, explicó que en este tipo de cárceles los internos utilizan uniforme y las visitas se realizan mediante video y citófono.

“Son recintos donde los reclusos usan uniformes, donde todas las visitas son a través de un video y un citófono, extremadamente controladas, porque hay gente muy peligrosa”, señaló.

El titular de Seguridad agregó que las personas recluidas en estos módulos especiales poseen antecedentes por delitos violentos y una alta capacidad de daño.

“Cuando vamos y revisamos el conteo y los prontuarios de las personas que están ahí, son personas no solamente violentas, con hechos de sangre, son personas peligrosas, personas con un poder de daño enorme”, sostuvo.

Otros cabecillas llegarían a Chile

Durante las próximas semanas también se espera la extradición de otros presuntos líderes del Tren de Aragua.

Entre ellos se encuentra Larry Changa, cuyo traslado ya fue aprobado por Colombia, y Rafael Enrique Gámez, alias “El Turko”, quien próximamente sería enviado desde Estados Unidos para enfrentar a la justicia chilena.

Ante este escenario, Arrau destacó el Plan de Inversión Penitenciaria anunciado por el Gobierno, que contempla más de US$3.000 millones para la construcción de cerca de diez nuevos recintos, varios de ellos con módulos de alta y máxima seguridad.

“Ya contamos con cuatro recintos en Chile de alta o máxima seguridad. Esperamos cerrar el año con cinco”, concluyó.