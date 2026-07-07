Los 4tos de final del Mundial 2026 | Getty Images / Hannah Peters - FIFA

El Mundial 2026 poco a poco se comienza a terminar y este martes por la noche quedaron definidos los cuartos de final del torneo con cuatro partidos que serán, de infarto.

La acción por la ronda de los ocho mejores comenzará el jueves 9 en Boston: Francia y Marruecos se verán las caras en lo que perfectamente, pudo ser una de las finales anticipadas.

El que avance en esa llave chocará en semis con el ganador del compromiso entre España y Bélgica que jugarán en Los Ángeles el viernes 10, desde las 15:00 horas de nuestro país.

Finalmente, el sábado 11 se definirá la otra semifinal: primero, Noruega desafiará a Inglaterra en Miami desde las 17:00, para finalmente, Argentina y Suiza medirse en Kansas desde las 21:00 horas.

Todos los partidos, como siempre, los podrás escuchar y seguir junto al equipo de ADN Deportes y ADN.cl

Mundial 2026: los 4tos de final

Jueves 9 de julio

16:00 hrs | Francia vs. Marruecos | Estadio Boston

Viernes 10 de julio

15:00 hrs | España vs. Bélgica | Estadio Los Ángeles

Sábado 11 de julio